وصفوه بـ«المأساة».. رحيل محمد إدريس يدمي قلوب المثقفين

توفى صباح اليوم محمد إدريس رئيس إقليم جنوب الصعيد الثقافي، إثر أزمة قلبية داهمته ثم تم نقله من الأقصر إلى مستشفى إسنا ولكن وافته المنية قبل أن يتم إسعافه.

ونظرا لما كان يتمتع به رئيس الإقليم من سيرة طيبة وتواصل دائم مع الأدباء والمثقفين في الجنوب فقد نعاه العديد من الأدباء على صفحاتهم بمواقع السوشيال ميديا "فيسبوك".

ـ أحمد أبو خنيجر

كتب الروائي أحمد ابو خنيجر يقول: "صدمة قاسية يا صديقي، لم يكن هذا اتفاقنا على الأقل، كيف طاوعت قلبك وأثرت الترجل والرحيل، صحيح الفقد سنة الحياة، أن نفقد أصدقاء أو أخوة أو أحبة فى الحياة فلا نملك سوى التأسي والصبر، تبقى تلك الآمال الخادعة التى تجرجرنا فى النهاية، فرادى، لوحدتنا المحتومة، مع السلامة يا صديقي، محمد إدريس رئيس إقليم جنوب الصعيد الثقافى فى ذمة الله.

ـ محمد جاد المولى

وكتب الشاعر محمد جاد المولى يقول: من أصعب ما يمكن أن يحتمل القلب رحيل صديق غالي بشكل مفاجئ .. انتقل إلى رحمة الله الصديق المحترم الخلوق الأستاذ محمد إدريس رئيس إقليم جنوب الصعيد على أثر أزمة قلبية داهمته ثم تم نقله من الأقصر إلى مستشفى إسنا لكن إرادة الله تعجز أمامها الأسباب . رحمة الله عليك أيها الصديق الذي يصعب نسيانه .

ـ المخرج المسرحي أسامة عبد الرؤوف

وكتب المخرج المسرحي أسامه عبد الرؤوف قائلا: "ألسنة الخلق شهادة الحق، فى ذمة الله الصديق المحترم البشوش محمد ادريس رئيس إقليم جنوب الصعيد، سلام عليك إلى أن نلقاك.

ـ سعيد رفيع

وكتب القاص الكبير سعيد رفيع يقول: “انتقل الى رحمة الله الاستاذ محمد ادريس رئيس إقليم جنوب الصعيد الثقافي، تغمده الله بواسع رحمته واسكنه فسيح جناته .. وقد كان للفقيد إنجازات وإسهامات كبيرة في مجال العمل الثقافي رحمه الله”.

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