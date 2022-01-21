تداول 27 سفينة حاويات وبضائع عامة فى ميناء دمياط

تداولت أرصفة ميناء دمياط، 27 سفينة حاويات وبضائع عامة على أرصفة ميناء دمياط خلال 24 ساعة مضت، منها السفينة "ORIENTAL JASMINE"، والتى ترفع علم بنما ويبلغ طولها 134 مترا، وبعرض 22 مترا والمقرر لها أن تقوم بتفريغ شحنة من كلوريد الإثيلين.

كما استقبل الميناء ناقلة الغاز المسال "GASLOG GLASGOW"، والتي ترفع علم بريطانيا ويبلغ طولها 291 مترًا وبعرض 46 مترًا، والمقرر لها أن تقوم بتحميل شحنة تبلغ حوالي 61 ألف طن من الغاز المسال.

وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 28860 طن تشمل: «10045 طن فوسفات و7483 طن ملح و5750 طن يوريا و5582 طن رمل».

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 66358 طن تشمل: 32461 طن ذرة و7847 طن خردة و8983 طن حديد و2760 طن كلوريد إثيلين و7930 طن قمح و5983 طن أبلاكاش و1696 رأس ماشية "عجول تسمين"، بإجمالي وزن 429 طنا.

بينما بلغ إجمالي حركة الصادر من الحاويات 396 حاوية مكافئة تشمل: خضراوات "بطاطس وبطاطا وبصل أخضر وباذنجان وخرشوف وملوخية وخس وخضار مجمد مشكل"، وحاصلات زراعية "أعشاب وفول سوداني وليمون وكتان وبصل وبنجر ولب سوبر"، وفواكه "فراولة وبرتقال وبلح ويوسفي ومندرين ورمان" يتم تصديرها إلى كل من الإمارات والسعودية وأمريكا وسلوفينيا وبريطانيا والصين وهونج كونج ومالطا وهولندا وإيطاليا وألمانيا والهند وسريلانكا وإندونيسيا وسنغافورة.

بينما بلغ عدد الحاويات الوارد 655 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الترانزيت 1226 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 138390 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 158646 طنا.

كما غادر عدد 2 قطار بحمولة إجمالية 2311 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا، و2 قطار بعد أن فرغا عدد 50 حاوية 40 قدما قادمين من الإسكندرية، بينما بلغت حركة تداول الشاحنات 5074 شاحنة.