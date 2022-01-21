الجمعة 21 يناير 2022
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

تامر عاشور تريند «يوتيوب» بعد طرح «حنلها وانت بعيد»

تامر عاشور
تامر عاشور

حقق المطرب تامر عاشور، نجاحًا كبيرًا بعد طرح ألبومه بالكامل، أمس الخميس، عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات "يوتيوب"، واستطاع أن ينضم لتريند اليوتيوب محتلًا المركز الخامس بقائمة الأكثر مشاهدة بأغنية "حنلها وانت بعيد" وحصد ما يقرب من نصف مليون مشاهدة في أقل من 24 ساعة.

أغنية "حنلها وانت بعيد" كلمات: جمال الخولي، ألحان: تامر علي، وتوزيع: فهد جيتار: شريف فهمى تنفيذ وتريات: تامر غنيم، ميكس وماستر: أمير محروس محمد إسماعيل.

وطرح المطرب تامر عاشور، أمس، ألبوم "تيجي نتراهن" بالكامل على "يوتويب"، وذلك بعد عدة تأجيلات خلال الأشهر الماضية، ويشمل عددا من الأغانى المتنوعة ما بين الدراما والحزين والرومانسي، وبلغ عدد الألبوم 10 أغاني. 

ويتعاون عاشور من خلاله مع عدد كبير من صنَّاع المزيكا من الشعراء والملحنين والموزعين منهم جمال الخولى، أحمد المالكى، هشام صادق، حسام سعيد، أدهم معتز، مدين، تامر على، محمود أنور، سامح كريم، عمرو الشاذلى، مايكل رامى ومحمدى وفهـد، آسر عاشور، عمرو الخضرى، محمد شفيق، أحمد أمين، يحيى يوسف.

تامر عاشور تامر تريند أغنية تريندات حنلها وانت بعيد مطرب

رئيس التحرير

وائل لطفي

مصر وكوريا.. وصل ما انقطع

الأكثر قراءة

«الصحة» تبدأ تطبيق اشتراطات جديدة لدخول مصر غدًا

«‏الأرصاد»: طقس الغد بارد نهارًا.. والصغرى بالقاهرة 8 درجات

الصعيد وسانت كاترين «تحت الصفر».. «الأرصاد» تحذر من طقس الـ72 ساعة المقبلة

«تعطيل الدراسة على طاولة المناقشات».. 9 تصريحات لمستشار الرئيس عن الوضع الوبائى فى مصر

ضحايا «المأذون المزيف»: موظف السجل المدنى اكتشف تزوير قسيمة الزواج

تفاصيل التحقيق في إغراق مصر بمنتجات الألومنيوم والإضرار بالصناعة المحلية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

داخل منازلنا.. احذروا التكنولوجيا السوداء

مدحت بشاى

"الحُسن" الذي لا يراه الإعلام

مؤمن المحمدي

شفيق بيه حنطور

عبد الرحيم طايع

"حلم جميل" في قنا

جلال حمام

في تعليم أولادكم.. اتركوا العيش لخبازه

د. القس صفوت البياضى

جيمى كارتر يحذر من هشاشة الديمقراطية الأمريكية والتوترات العالمية

حسين دعسة

فهم جديد لإشكالية المريخ..!

فريد عبدالعظيم

إخضاع الكلب: محاولات متخيلة لمغادرة جوف الحوت

صور

الزمالك وفاركو

الأهلى والإسماعيلى

عزاء الإعلامى الراحل وائل الإبراشى

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل فلسطينيين اثنين بالضفة الغربية

فلسطين تدعو الأمم المتحدة لبذل جهد مضاعف للتصدى للانتهاكات الإسرائيلية

إصابة وزير الجيش الإسرائيلي بينى جانتس بكورونا