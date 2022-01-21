تامر عاشور تريند «يوتيوب» بعد طرح «حنلها وانت بعيد»

حقق المطرب تامر عاشور، نجاحًا كبيرًا بعد طرح ألبومه بالكامل، أمس الخميس، عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات "يوتيوب"، واستطاع أن ينضم لتريند اليوتيوب محتلًا المركز الخامس بقائمة الأكثر مشاهدة بأغنية "حنلها وانت بعيد" وحصد ما يقرب من نصف مليون مشاهدة في أقل من 24 ساعة.

أغنية "حنلها وانت بعيد" كلمات: جمال الخولي، ألحان: تامر علي، وتوزيع: فهد جيتار: شريف فهمى تنفيذ وتريات: تامر غنيم، ميكس وماستر: أمير محروس محمد إسماعيل.

وطرح المطرب تامر عاشور، أمس، ألبوم "تيجي نتراهن" بالكامل على "يوتويب"، وذلك بعد عدة تأجيلات خلال الأشهر الماضية، ويشمل عددا من الأغانى المتنوعة ما بين الدراما والحزين والرومانسي، وبلغ عدد الألبوم 10 أغاني.

ويتعاون عاشور من خلاله مع عدد كبير من صنَّاع المزيكا من الشعراء والملحنين والموزعين منهم جمال الخولى، أحمد المالكى، هشام صادق، حسام سعيد، أدهم معتز، مدين، تامر على، محمود أنور، سامح كريم، عمرو الشاذلى، مايكل رامى ومحمدى وفهـد، آسر عاشور، عمرو الخضرى، محمد شفيق، أحمد أمين، يحيى يوسف.