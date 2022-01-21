تناولاها بالخطأ.. حبوب الغلال تقتل شابًا وتصيب طفلًا في سوهاج

تسببت حبة الغلال السامة، اليوم الجمعة، في مقتل شاب عمره 16 عامًا، بينما أُصيب طفل عمره 3 سنوات بتسمم حاد، في محافظة سوهاج.

وتلقى اللواء محمد شرباش، مساعد الوزير لأمن سوهاج، بلاغًا من مستشفى أخميم المركزي بوصول المدعو (شريف م ع ح) - ١٦ سنة طالب، جثة هامدة، وأفاد شقيقه "أحمد"، أنه تناول قرص لحفظ الغلال بطريق الخطأ ونفى الشبهة الجنائية.

كما تلقى مدير الأمن، بلاغًا من مستشفى سوهاج العام بوصول الطفل (محمد ع ا ع) - ٣ سنوات، مصابًا بحالة إعياء شديدة، وأفادت والدته (هبة م ن) - ٣٨ سنة ربة منزل مقيمة مركز المنشاة، أن طفلها أثناء لهوه بالمنزل تناول قرص لحفظ الغلال بطريق الخطأ ونفت الشبهة الجنائية وتولت النيابة التحقيق.