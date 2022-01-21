الجمعة 21 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

حوادث

تناولاها بالخطأ.. حبوب الغلال تقتل شابًا وتصيب طفلًا في سوهاج

جثة
جثة

تسببت حبة الغلال السامة، اليوم الجمعة، في مقتل شاب عمره 16 عامًا، بينما أُصيب طفل عمره 3 سنوات بتسمم حاد، في محافظة سوهاج.

وتلقى اللواء محمد شرباش، مساعد الوزير لأمن سوهاج، بلاغًا من مستشفى أخميم المركزي بوصول المدعو (شريف م ع ح) - ١٦ سنة طالب، جثة هامدة، وأفاد شقيقه "أحمد"، أنه تناول قرص لحفظ الغلال بطريق الخطأ ونفى الشبهة الجنائية.

كما تلقى مدير الأمن، بلاغًا من مستشفى سوهاج العام بوصول الطفل (محمد ع ا ع) - ٣ سنوات، مصابًا بحالة إعياء شديدة، وأفادت والدته (هبة م ن) - ٣٨ سنة ربة منزل مقيمة مركز المنشاة، أن طفلها أثناء لهوه بالمنزل تناول قرص لحفظ الغلال بطريق الخطأ ونفت الشبهة الجنائية وتولت النيابة التحقيق.

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