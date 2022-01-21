وزير الأوقاف: «صكوك الأضاحى» وفر 1453 طن لحوم لـ1.4 مليون أسرة

أكد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، نجاح مشروع صكوك الأضاحي وتحقيقه عائدًا غير مسبوق في العام الهجري 1443هـ، حيث حقق 142 مليون جنيه، مكنت الوزارة من توزيع 1453 طنًّا من لحوم أضاحي الأوقاف على مليون و453 ألف أسرة من الأسر الأولى بالرعاية، ما دعا إلى تعميم الفكرة وإطلاق الوزارة لـ"صك الإطعام"، والذي يمتد على مدار العام.

وأكد وزير الأوقاف، خلال زيارته لكفرالشيخ ، أن مشروع صكوك الإطعام يحمل أبعادًا شرعية ومجتمعية وإنسانية كبيرة، وهو نموذج للتعاون بين مؤسسات الدولة، وسيتم توصيل الصك إلى مستحقيه بعزة وكرامة ومنع تصوير أي أحد من المستفيدين.

وأوضح جمعة، وزير الأوقاف، أن مشروع صكوك الإطعام مستهدف منه توفير 100 طن طعام شهريًا في المرحلة الأولى لـ2000 أسرة من الأسر الأولى بالرعاية بكفرالشيخ، بعد نجاح صكوك الأضاحي.

ولفت الوزير إلى أن الهدف من المشروع خدمة مجتمعية لا توظيف العمل الخيري لا لصالح جماعة أو أي فكر، إنما نؤدي حق المجتمع علينا بعزة وكرامة نصل للناس إلى منزلها بمنتهى الكرامة، ولا نسمح لا بتصوير أخذي العطاء ولا توظيفها لأي شيء، إنما حقهم على المجتمع في إطار مبادرات الحماية المجتمعية التي أطلقها الرئيس، ومنها ما تلمسونه على أرض الواقع مبادرة حياة كريمة التي انطلقت في القرى والنجوع.

واستقبل اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، وزير الأوقاف، اليوم الجمعة، لافتتاح مسجد الأنصاري بقرية طويلة نشرت.