غدًا.. مؤتمر لـ«إئتلاف الأحزاب» للرد على أكاذيب أوضاع حقوق الإنسان فى مصر

يعقد الائتلاف الوطني للأحزاب السياسية المصرية، مساء غد السبت، مؤتمرا بنقابة التطبيقيين بميدان العباسية بمحافظة القاهرة، حول أوضاع حقوق الإنسان في مصر والرد على كافة الادعاءات الكاذبة من قبل المنظمات الدولية المشبوهة التي تصدر تقارير كاذبة عن حقوق الإنسان بهدف تشويه الصورة المصرية أمام الرأي العام العالمي.

وقال ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل، في تصريح خاص لـ"الدستور"، إن المؤتمر الوطني الذي سيعقد غد ستشارك فيه عدد من الأحزاب السياسية أبرزها "الجيل، ومصر القومي، ومصر المستقبل، وصوت الشعب، والمواطنة وحقوق الإنسان"، بجانب مشاركة عدد من منظمات المجتمع المدني المصرية المعنية بملف حقوق الإنسان.

وأوضح أن الهدف من عقد المؤتمر الوطني للأحزاب السياسية هو الرد على كافة الانتقادات والأكاذيب التي تطلقها المنظمات الحقوقية الدولية بهدف الإساءة إلى الدولة المصرية، وتشويه كافة الإنجازات التي تحققت على أرض الواقع.

ولفت ناجي الشهابي، إلى أن المؤتمر يعد بمثابة إعلان واضح من قبل الأحزاب السياسية المصرية للرد على الهجمة الألمانية الدولية على مصر والمدعومة من قبل التنظيم الدولي لجماعة الإخوان وحلفائها، مؤكدا أن الأحزاب السياسية سترد خلال المؤتمر الذي سيتم عقده على كافة الأكاذيب والادعاءات التي تتعرض لها مصر.

وأوضح الشهابي: «نحن كممثلين للأحزاب السياسية المصرية سنعلن أيضا وبكل شدة رفضها القاطع لتعليق الخارجية الألمانية على حكم القضاء المصري، ومطالبتها بالإفراج عن عدد من المحبوسين على ذمة قضايا متهمين فيها».

وتابع: «نعتبر أن تلك المطالبة تعد تدخلا صريحا وسافرا في الشأن المصري الداخلي، وفي أعمال القضاء، مؤكدا أن الدولة المصرية دولة ذات سيادة وصاحبة قرار مستقل ولا تقبل التدخل في شئونها الداخلية من أي جهه خارجية مهما كانت، وأن قضاءها مستقل ولا سلطان عليه سوى ضمير القاضي».