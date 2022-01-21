مصرع فتاة سقطت من بلكونة منزلها فى بنها

لقيت فتاة مصرعها، اليوم الجمعة، إثر سقوطها من علو- بلكونة- مسكنها بمدينة بنها بسبب اختلال توازنها أثناء تنظيفها البلكونة.

تم نقل الجثة لمستشفى تحت تصرف النيابة العامة، التي أمرت بالتصريح بالدفن عقب ورود تقرير الصفة التشريحية، كما أمرت جهات التحقيق تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابساتها وسؤال أهلية المتوفاة.

البداية كانت بتلقي مدير أمن القليوبية إخطارا من رئيس مباحث قسم أول بنها، بورود بلاغ بوفاة فتاة تبلغ من العمر 14 عاماً، بمنطقة عزبة السوق دائرة القسم.

تم إخطار مدير المباحث الجنائية بالقليوبية، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث وتبين أن سبب الوفاة اختلال توازنها أثناء وقوفها ببلكونة مسكنها بدائرة القسم.

جرى نقل الجثة للمستشفى تحت تصرف النيابة العامة والتى أمرت بالدفن عقب ورود تقرير الصفة التشريحية.