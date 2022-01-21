الجمعة 21 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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الأنبا إسحق أسقف طما يصلي «قداس عرس قانا الجليل» بالدير

الأنبا إسحق
الأنبا إسحق

صلى نيافة الأنبا إسحق أسقف طما، صباح اليوم، قداس عيد عرس قانا الجليل بدير القمص يسي ميخائيل بطما.

جاء ذلك بمشاركة مجموعة من الآباء الكهنة، إلى جانب الشمامسة والمكرسات والشعب، وخلال طقس القداس الإلهي دشن نيافته أثناء قراءة الرسائل مجموعة من أواني الخدمة.

في السياق ذاته عقب صلاة الصلح رسم نيافته مجموعة من أبناء الكنيسة في رتبة الأبسلتس "المرتل".

ويعد عيد عرس قانا الجليل من الأعياد السيدية الصغرى، وكانت هذه الآية بداية المعجزات التي فعلها السيد المسيح له المجد في بدء خدمته، وحضوره هذا الفرح كان ممارسة لمباركة سر الزواج وجعله شركة مقدسة كما هو واضح من صلوات الإكليل المقدس.

وتحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم الجمعة، بعيد عرس قانا الجليل، وهو من الأعياد السيدية الصغرى بالكنيسة وفقًا للسنكسار.

ويعد هذا العيد هو تذكار أول معجزة قام بها السيد المسيح بحياته وفقًا للكتاب المقدس، وقام خلالها بتحويل الماء إلى خمر غير مسكر، كما بارك أيضا ًسر الزواج.

وتحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بـ 28 عيدا خلال العام، وهى تنقسم إلى قسمين، وهما الأعياد السيدية الكبرى، والتي تخص السيد المسيح، وتعيش فيها الكنيسة أحداث تذكارا لأحداث أيام عصر السيد المسيح، من خلال الطقس الكنسي نعيش أحداث هذه المناسبات السيدية المهمة.

والفرق بين الأعياد السيدية الكبرى  والصغرى، فإن الأولى وفق المفهوم المسيحي تمس "خلاص البشرية" مباشرة، أما الثانية فهي أحدث أو عيد مختص بالسيد المسيح نفسه، ولكنه غير أساسي لإتمام خطة الخلاص.

وتستعد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية خلال شهر فبراير المقبل لبدء صوم يونان المقدس، والذي يصومه الأقباط على مدار ثلاث أيام، ثم يعقبه بعد فترة أسبوعين الصوم الكبير المقدس، والذي يستمر على مدار 55 يومًا ينقطع فيهم الأقباط عن أي أطعمة غير نباتية، وينتهي هذا الصوم باحتفالات عيد القيامة المجيد.

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