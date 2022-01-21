الجمعة 21 يناير 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

خلال جولة ميدانية.. محافظ مطروح يوجه بالانتهاء من إنشاءات إدارة مرور سيوة

محافظ مطروح
محافظ مطروح

تفقد اللواء خالد شعيب  محافظ مطروح أعمال إنشاء مبنى إدارة مرور سيوة الجديد، للوقوف على نسب التنفيذ والاسراع بها استعدادا لافتتاحه قريبا، وذلك  بحضور اللواء أشرف إبراهيم السكرتير العام للمحافظة، ومحمد بكر رئيس مدينة  سيوة

وأوضح محافظ مطروح أن مبنى إدارة المرور مقام على مساحة 5 أفدنة لتيسير تقديم الخدمات المرورية للمواطنين  بسيوة، من تراخيص وفحص وغيرها، بما يواكب جهود التنمية السياحية والبنية التحتية والخدمية بالواحة.
 ووجه محافظ مطروح  بالإسراع في إنهاء تنفيذ أعمال الإنشاءات  في مبنى إدارة المرور، وذلك لتقديم الخدمات المرورية والتسهيل علي أهالي مدينة سيوة .

وكان محافظ مطروح، قد تفقد خلال زيارته الميدانية لواحة سيوة مبنى تراخيص المرور بمدينة سيوة، يرافقه النائب فتحية السنوسي عضو مجلس النواب ومحمد بكر رئيس مدينة سيوة وعدد من مشايخ وأهالي سيوة، وذلك للوقوف على نسب التنفيذ والإسراع فيها، استعدادا لافتتاحه مع الاحتفالات بأعياد الشرطة يوم 25 يناير المقبل وتيسير  الخدمات المرورية  لأهالى الواحة. 

كما تفقد مستشفى سيوة المركزي للاطمئنان على الخدمات المقدمة وانتظام  الأطقم الطبية، من الأطباء، والتمريض، وتوافر الأدوية، موجها برفع درجة الاستعداد القصوى بالمستشفى مع الاستعداد لاقامة مهرجان التمور بسيوة، بالإضافة إلي مبنى إدارة التضامن الاجتماعى بسيوة وذلك للاطمئنان على الخدمات المقدمة للمواطنين من علاج طبيعي، وصرف كروت تكافل وكرامة، والمعاشات، والدورات  التدريبية في مجال التفصيل والخياطة والتطريز وحضانة الطفل.

اللواء خالد شعيب� محافظ مطروح
اللواء خالد شعيب� محافظ مطروح
اللواء خالد شعيب� محافظ مطروح
اللواء خالد شعيب� محافظ مطروح
اللواء خالد شعيب� محافظ مطروح
اللواء خالد شعيب� محافظ مطروح
اللواء خالد شعيب� محافظ مطروح
اللواء خالد شعيب� محافظ مطروح
IMG-20220121-WA0016
IMG-20220121-WA0016
IMG-20220121-WA0015
IMG-20220121-WA0015
IMG-20220121-WA0014
IMG-20220121-WA0014
محافظ مطروح الخدمات المرورية رئيس مدينة سيوة أعمال الإنشاءات إستعدادا لإفتتاح

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