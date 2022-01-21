لافروف: العلاقات «الروسية - الأمريكية» وصلت إلى مرحلة خطرة وحرجة

وصف وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، العلاقات بين بلاده والولايات المتحدة بأنها وصلت إلى نقطة حرجة وخطرة، مُحملا واشنطن المسؤولية بسبب السياسة التي تنتهجها.

وقال لافروف، بحسب بيان للوزارة اليوم الجمعة: "إن وصول العلاقات "الروسية - الأمريكية" إلى هذه النقطة يؤكد الحاجة الماسة إلى حوار موضوعي وخطوات جادة من قبل الأمريكيين وحلفائهم بخصوص تقديم ضمانات أمنية موثوقة إلى روسيا".

وتابع وزير الخارجية الروسي، أن النشاط العدواني المستمر لحلف شمال الأطلسي على الجناح الشرقي والأعمال العدائية ضد بلدنا، بما في ذلك التدريبات غير المجدولة والاقتراب الخطير من حدودنا ومناورات السفن الحربية والطائرات والوجود العسكري في الأراضي الأوكرانية أمر غير مقبول إطلاقا.

من جانبه حذر السفير الروسي لدى كندا أوليج ستيبانوف من أن إمدادات الأسلحة الكندية إلى أوكرانيا لن تؤدي إلا إلى تأجيج الصراع في البلاد.

وردا على سؤال حول كيفية رد روسيا على إرسال كندا أسلحة عسكرية دفاعية لأوكرانيا، قال المبعوث في تصريح صحفي، وفق ما نقلته وكالة أنباء تاس الروسية، اليوم الجمعة إن "هذا فقط يؤجج الصراع ويشجع المتهورين في كييف الذين يتوهمون بأنهم يستطيعون بدء عملية عسكرية والسيطرة على شرق أوكرانيا بالقوة".

وأشار ستيبانوف إلى أنه "كلما قل الجيش الأجنبي على الأرض في أوكرانيا، زادت فرص النجاح في التوصل إلى تسوية دبلوماسية للنزاع في شرق أوكرانيا"، وأكد المبعوث أيضا أن "روسيا تجري تدريبات منتظمة على أراضيها وليس هناك نية لغزو أوكرانيا".

وأشار ستيبانوف إلى أنه "كلما قل الجيش الأجنبي على الأرض في أوكرانيا، زادت فرص النجاح في التوصل إلى تسوية دبلوماسية للنزاع في شرق أوكرانيا"، وأكد المبعوث أيضا أن "روسيا تجري تدريبات منتظمة على أراضيها وليس هناك نية لغزو أوكرانيا".