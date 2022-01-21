الجمعة 21 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

التصريح بدفن أسرة كاملة لقوا مصرعهم مختنقين فى البحيرة

أسرة كاملة لقوا مصرعهم
أسرة كاملة لقوا مصرعهم مختنقين

صرحت النيابة العامة بالبحيرة، اليوم الجمعة، بدفن أسرة كاملة مكونة من زوج وزوجة وابنيهما  لقوا مصرعهم، متأثرين بإصابتهم باختناق نتج عن تسريب غاز البوتاجاز في شقتهم بمركز حوش عيسى بمحافظة البحيرة.

وعن التفاصيل لقيت أسرة كاملة مكونة من زوج وزوجة وابنيهما مصرعهم قبل قليل، متأثرين بإصابتهم باختناق إثر غاز البوتاجاز بإحدى قرى مركز حوش عيسى بالبحيرة تم نقل الجثامين الأربعة مشرحة مستشفى حوش عيسى وأخطرت النيابة العامة التى باشرت التحقيق.

تلقى اللواء أحمد عرفات مدير أمن البحيرة بلاغا من شرطة النجدة بالعثور على أسرة كاملة متوفيين داخل منزلهم بكوبرى مسعود بجوار عزبة اليمنى بدائرة مركز حوش عيسى فى ظروف غامضة.

انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية بمركز شرطة حوش عيسى وبالمعاينة الأولية تبين وجود جثث كل من صاحب المنزل ويدعى  أحمد عبد العزيز أبو اليزيد الحصري ٥٣ سنة وزوجته فوزية عبد السميع جاب الله ٤٣ سنة وأبنائهما محمد ١٦ سنة وإسلام ١٤سنة.

وتبين من المعاينة وجود رائحة غاز داخل المنزل وتبين انطفاء شعلة البوتاجاز، وكشفت التحريات الأولية أن سبب الوفاة استنشاق غاز البوتاجاز.

النيابة العامة البحيرة دفن أسرة كاملة زوج وزوجة اختناق

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وائل لطفي

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