الأنبا أنطونيوس نجيب يزور نيافة الأنبا يوحنا قلتة

للإطمئنان على صحته

زار الكاردينال الأنبا أنطونيوس نجيب، البطريرك الشرفي للكنيسة القبطية الكاثوليكية بمصر، وكاردينال الكنيسة الجامعة، زار صاحب النيافة الأنبا يوحنا قلته، راعي كاتدرائية السيدة العذراء مريم بمدينة نصر، والمعاون البطريركي الشرفي، وذلك بمقر الكاتدرائية.

كان في استقبال غبطته نيافة الأنبا يوحنا قلته، وراهبات مدرسة سان چورچ بمدينة نصر، كما جاءت هذه الزيارة فى إطار اطمئنان غبطة البطريرك على الأحوال الصحية للأنبا يوحنا قلته، كما ساد اللقاء طابع المحبة والود، حيث تربطهما علاقة قوية، تمتد إلى أكثر من ستين عامًا.

وفي سياق آخر التقى مساء أمس صاحب النّيافة الأنبا باخوم، النائب البطريركي لشؤون الإيبارشية البطريركية، بالمجلس الرعوي لكاتدرائية السيدة العذراء مريم بمدينة نصر.

يأتي ذلك تحت رعاية صاحب النّيافة الأنبا يوحنا قلته، راعي الكاتدرائية، والمعاون البطريركي الشرفي. تضمن اللقاء وضع الرؤية المستقبلية للأمور الرعوية، والإدارية، والتنظيمية، التي تخص الكاتدرائية خلال الفترة المقبلة.

كما التقي أن صاحب النّيافة الأنبا باسيليوس فوزي، مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك، اأمس الخميس، بمجلس الشورى الإيبارشي، وذلك بمقر المطرانية.

تضمن اللقاء مناقشة وتقييم ما تم إنجازه خلال الفترة الماضية، كما تم وضع الرؤية المستقبلية للأمور، التي تخص الفترة المقبلة، علمًا بأن مثل هذه اللقاءات تأتي في إطار حرص صاحب النّيافة على وضع الرؤى المستقبلية للإيبارشية، ومتابعة ما تم من أعمال خلال الفترة الماضية.

ومن جهته اجتمع الأنبا باسيليوس فوزي، مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك،مساء أمس، بخدام لجنة الشباب الإيبارشي، وذلك بمقر المطرانية.

جاء ذلك لتقييم ما تم إنجازه خلال الفترة الماضية، وكذلك مناقشة آخر الاستعدادات الخاصة بالمؤتمر القادم لشباب الإيبارشية، والمقرر إقامته في الفترة من السادس، وحتى التاسع من فبراير المقبل، وذلك بفندق الخدمات والتكوين بسمالوط.

تضمن اللقاء أيضًا بعض التوجيهات والتوصيات من الأب المطران، كما ناقش نيافته مع الخدام الحاضرين كيفية تنفيذ مبادرة "شبابنا مستقبلنا" من الناحية العملية خلال الفترة المقبلة، علمًا بأن هذه اللقاءات تأتي في إطار حرص نيافة الأنبا باسيليوس على متابعة جميع الأنشطة الخدمية بالإيبارشية.