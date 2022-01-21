زيادة غير مسبوقة في معدل الإصابة الأسبوعي بـ«كورونا» بألمانيا

أعلن معهد روبرت كوخ، الألماني لمكافحة الأمراض صباح اليوم الجمعة، زيادة غير مسبوقة في معدل الإصابة الأسبوعي بفيروس كورونا المستجد في ألمانيا.

وأوضح المعهد، أن هذا المعدل، وهو عدد حالات الإصابة بالعدوى لكل 100 ألف شخص على مدار سبعة أيام، تجاوز للمرة الأولى صباح اليوم على مستوى ألمانيا حاجز الـ 700، حيث بلغ حاليا 706.3، فيما كان يبلغ أمس 638.8، وكان يبلغ قبل أسبوع 470.6، وقبل شهر واحد 306.4، تجدر الإشارة إلى أن هذا المعدل يزداد يوميا تقريبا منذ نهاية ديسمبر الماضي.

ونقلت صحيفة “بيلد” الألمانية عن بيانات المعهد، أمس يوم الخميس، أن إجمالي عدد الوفيات بالفيروس التاجي ارتفع إلى 116 ألفا و315 حالة ذلك بعد تسجيل 234 وفاة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأضاف المعهد اليوم أن مكاتب الصحة في ألمانيا سجلت إجمالي 140 ألفا و160 حالة إصابة جديدة بالفيروس خلال 24 ساعة، مقابل 92 ألفا و223 حالة يوم الجمعة الماضي.

وبلغ عدد حالات الوفاة الناجمة عن المرض خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية 170 حالة، مقابل 286 حالة قبل أسبوع.

وبحسب بيانات المعهد، بلغ عدد حالات الإصابة بالفيروس منذ بدء تفشيه في ألمانيا، في ربيع عام 2020، 8 ملايين و460 ألفًا و546 حالة إصابة.

ولكن المعهد أشار إلى أن إجمالي العدد الفعلي لحالات الإصابة قد يكون أعلى من ذلك؛ نظرًا لأن كثيرا من حالات الإصابة لم يتم اكتشافها وتسجيلها.

وأضاف المعهد أن إجمالي عدد المتعافين من الإصابة بالفيروس بلغ 7 ملايين و178 ألف شخص، فيما بلغ عدد الأشخاص، الذين توفوا إثر الإصابة بالفيروس أو تبعاته، 116 ألفًا و485 شخصًا.