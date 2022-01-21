الجمعة 21 يناير 2022
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

زيادة غير مسبوقة في معدل الإصابة الأسبوعي بـ«كورونا» بألمانيا

كورونا» بألمانيا
كورونا» بألمانيا

أعلن معهد روبرت كوخ، الألماني لمكافحة الأمراض صباح اليوم الجمعة، زيادة غير مسبوقة في معدل الإصابة الأسبوعي بفيروس كورونا المستجد في ألمانيا.

وأوضح المعهد، أن هذا المعدل، وهو عدد حالات الإصابة بالعدوى لكل 100 ألف شخص على مدار سبعة أيام، تجاوز للمرة الأولى صباح اليوم على مستوى ألمانيا حاجز الـ 700، حيث بلغ حاليا 706.3، فيما كان يبلغ أمس 638.8، وكان يبلغ قبل أسبوع 470.6، وقبل شهر واحد 306.4، تجدر الإشارة إلى أن هذا المعدل يزداد يوميا تقريبا منذ نهاية ديسمبر الماضي.

ونقلت صحيفة “بيلد” الألمانية عن بيانات المعهد، أمس يوم الخميس، أن إجمالي عدد الوفيات بالفيروس التاجي ارتفع إلى 116 ألفا و315 حالة ذلك بعد تسجيل 234 وفاة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية.
وأضاف المعهد اليوم أن مكاتب الصحة في ألمانيا سجلت إجمالي 140 ألفا و160 حالة إصابة جديدة بالفيروس خلال 24 ساعة، مقابل 92 ألفا و223 حالة يوم الجمعة الماضي.

وبلغ عدد حالات الوفاة الناجمة عن المرض خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية 170 حالة، مقابل 286 حالة قبل أسبوع. 

وبحسب بيانات المعهد، بلغ عدد حالات الإصابة بالفيروس منذ بدء تفشيه في ألمانيا، في ربيع عام 2020، 8 ملايين و460 ألفًا و546 حالة إصابة.

ولكن المعهد أشار إلى أن إجمالي العدد الفعلي لحالات الإصابة قد يكون أعلى من ذلك؛ نظرًا لأن كثيرا من حالات الإصابة لم يتم اكتشافها وتسجيلها.

وأضاف المعهد أن إجمالي عدد المتعافين من الإصابة بالفيروس بلغ 7 ملايين و178 ألف شخص، فيما بلغ عدد الأشخاص، الذين توفوا إثر الإصابة بالفيروس أو تبعاته، 116 ألفًا و485 شخصًا.

روبرت كوخ مكافحة الأمراض المانيا كورونا المستجد كورونا

رئيس التحرير

وائل لطفي

مصر وكوريا.. وصل ما انقطع

الأكثر قراءة

«تعطيل الدراسة على طاولة المناقشات».. 9 تصريحات لمستشار الرئيس عن الوضع الوبائى فى مصر

تعرف على تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الجمعة 21-1-2022

جلسة مغلقة لمجلس الأمن الدولي بشأن «الهجوم الحوثي» على الإمارات

زيادة غير مسبوقة في معدل الإصابة الأسبوعي بـ«كورونا» بألمانيا

النيابة تُحقق فى ضبط عاطل بحوزته كمية من الأقراص المخدرة بالجيزة

إثر انفجار أسطوانة غاز.. ندب المعمل الجنائي لمعاينة حريق أصاب أسرة بأوسيم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مدحت بشاى

"الحُسن" الذي لا يراه الإعلام

مؤمن المحمدي

شفيق بيه حنطور

عبد الرحيم طايع

"حلم جميل" في قنا

جلال حمام

في تعليم أولادكم.. اتركوا العيش لخبازه

د. القس صفوت البياضى

جيمى كارتر يحذر من هشاشة الديمقراطية الأمريكية والتوترات العالمية

حسين دعسة

فهم جديد لإشكالية المريخ..!

فريد عبدالعظيم

إخضاع الكلب: محاولات متخيلة لمغادرة جوف الحوت

د. محمد عفيفي

عن السينما وأحوالها «2-3»

صور

الزمالك وفاركو

الأهلى والإسماعيلى

عزاء الإعلامى الراحل وائل الإبراشى

محطة تل أبيب

المزيد

القضاء الإسرائيلى يفتح تحقيقا حول استخدام الشرطة لبرنامج بيجاسوس للتجسس

"شروط ميركل".. كواليس صفقة غواصات "داكار" الألمانية لإسرائيل

لغز بات يام.. تفاصيل اعتقال 4 إسرائيليين لارتكابهم اعتداء على خلفية قومية