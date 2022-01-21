الجمعة 21 يناير 2022
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مصر

«القومي لدراسات السلامة والصحة المهنية»: تدريب 5007 متدربين من خلال 275 برنامجاً

محمد سعفان وزير القوى
محمد سعفان وزير القوى العاملة

أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، أن المركز القومي لدراسات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، يقوم بدوره المهم في مجال نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية ومعاونة مختلف المنشآت داخل وخارج الدولة المصرية لدراسة المشاكل المتعلقة بالسلامة والصحة المهنية،وإيجاد الحلول المناسبة لها من خلال تقديم الدعم الفني والاستشاري بما يكفل النهوض بمستوى السلامة والصحة المهنية في مواقع العمل المختلفة وحماية مقومات عناصر الإنتاج البشرية والمادية. 

وفي هذا السياق، كشف الدكتور تامر بدوي وكيل أول الوزارة مدير المركز القومي لدراسات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل التابع  للوزارة، عن أن المركز قام خلال العام المنصرم 2021 بتدريب 5007 متدربين من خلال تنفيذ 275 برنامجاً تدريبياً داخل مقر المركز، وداخل الشركات والمؤسسات في مختلف القطاعات الصناعية والخدمية، وشملت البرامج التدريبية متخصصة ونوعية في المجالات المختلفة للسلامة والصحة المهنية. 

وقال وكيل أول الوزارة، إن المركز قدم خدماته خلال نفس الفترة لـ 146 منشأة حكومية وخاصة في مختلف القطاعات، وشملت هذه الخدمات القياسات البيئية الفيزيائية، والهندسية، والتحاليل الطبية، وتحاليل مياه الصرف الصناعي والصحي.

وكان وزير القوى العاملة محمد سعفان، والدكتور القس أندريه زكى اسطفانوس رئيس الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، وحده التنمية المحلية، قد وقعا بروتوكول تعاون مشترك بين الجانبين في مجال تنمية المجتمع والتدريب ونشر ثقافة العمل الحر وريادة الأعمال والسلامة والصحة المهنية، وذلك من أجل الحد من المخاطر التي تهدد سلامة الأفراد، والعمل على توفير مناخ حياة آمنة، وتدريب 4 آلاف متدرب ومتدربة خلال المرحلة الأولي دعا للشباب والنساء وخاصة الفئات الأكثر احتياجا منهم، تحقيقا لتوجيهات القيادة السياسية، في تعزيز رؤية مصر 2030.

وقال القس آندريا، إن المستهدف تدريبه من خلال ذلك البروتوكول نحو 4 آلاف متدرب ومتدربة خلال المرحلة الأولى، مضيفا أن الوزارة ستضع خطة مقترحة بالمهن المطلوبة بسوق العمل حاليا لتدريب الشباب عليها.

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