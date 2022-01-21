البيت الأبيض: بايدن لم يعط روسيا الضوء الأخضر لشن غزو على أوكرانيا

أكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين بساكي، أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، لم يعط روسيا بتصريحاته الأخيرة "الضوء الأخضر" لشن "غزو محدود" لأوكرانيا.

وقالت بساكي، في مقابلة مع قناة "CNN"، ردا على سؤال حول ما إذا كان من الممكن اعتبار تصريحات بايدن بأنها "الضوء الأخضر" لروسيا لشن عملية "غزو محدود" للأراضي الأوكرانية: "هذا لا يعكس على الإطلاق نوايانا، إنه لا يمثل قطعا الرسالة التي نحاول نحن، وبالدرجة الأولى الرئيس، توجيهها إلى الرئيس (الروسي فلاديمير) بوتين".

وخلال مؤتمر صحفي عقدته أشارت بساكي إلى أن إدارة بايدن لا تستثني أيا من الإجراءات التي تم الإعلان عنها سابقا كرد فعل على الهجوم المحتمل من قبل روسيا على أوكرانيا.

ولفتت مع ذلك إلى أن وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني للينكن، سيبحث مع فريق الأمن القومي لبلاده الخطوات المقبلة بعد العودة من جنيف حيث يجري الجمعة محادثات مع نظيره الروسي، سيرغي لافروف.

وأكدت بساكي في هذا السياق أنها لا تستطيع حاليا قول أي شيء حول اتصال محتمل جديد بين بايدن وبوتين.

ويأتي هذا التصريح بعد أن قال بايدن، في وقت سابق من الخميس، إن "غزوا محدودا لأوكرانيا من قبل روسيا" قد يؤدي إلى رد فعل أقل شدة من قبل الناتو، الأمر الذي أثار انتقادات من السلطات في كييف.

وعلى صعيد آخر، وجّه وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، انتقادات مجددا إلى روسيا بسبب الصراع مع أوكرانيا، بعد محادثات مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في كييف.

وقال «بلينكن» عقب الاجتماع، الذي حضره أيضا نظيره الأوكراني ديمترو كوليبا: "تسعى موسكو بطريقة منهجية إلى إضعاف المؤسسات الديمقراطية الأوكرانية، إلى جانب بث الانقسام في المجتمع الأوكراني عن طريق جميع الوسائل من التدخل في الانتخابات إلى نشر المعلومات الخاطئة وهجمات القرصنة الإلكترونية".

وأضاف وزير الخارجية الأمريكي أن روسيا لديها حاليا نحو 100 ألف من أفراد الجيش على الحدود الأوكرانية، و حذر من احتمال تضاعف هذا العدد في فترة و جيزة نسبيا.

وشدد بلينكن على رغبته في التأكيد على "الدعم الثابت" من الولايات المتحدة لأوكرانيا من خلال زيارته، في و قت "يواجه فيه أمن «البلاد» ورخاؤها و ديمقراطيتها و حقها الأصيل في الوجود كأمة مستقلة ذات سيادة تحديا غير مسبوق من روسيا".