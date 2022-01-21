الجمعة 21 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

عالم

خارجية باكستان: نمونا الاقتصادى تجاوز التوقعات وسنتخذ إجراءات ضد «طالبان»

شاه محمود قريشي
شاه محمود قريشي

 أكد وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي أن النمو الاقتصادي في بلاده تجاوز التوقعات، على الرغم مما يتردد عن ارتفاع معدل التضخم هناك.


ونقلت قناة "سماء " التليفزيونية الباكستانية اليوم عن وزير الخارجية قوله "إنه على الرغم من الصعوبات الناجمة عن تداعيات تفشي وباء فيروس كورونا المستجد وإنخفاض الأنشطة الاقتصادية فى الاقتصاديات العالمية بوجه عام، إلا أن مستوى الأداء الاقتصادي في باكستان كان جيدا".


وأضاف وزير الخارجية الباكستاني قائلا "إن تقارير البنك الدولي وبلومبرج تشهد بذلك، حيث ذكر البنك الدولي على سبيل المثال إن إقتصادنا حقق نموا نسبته 37ر5% خلال العام الماضي، وقد فاق نمونا الاقتصادي توقعاتنا، حيث وصلت التحويلات وإيرادات الضرائب وكذلك نمو الصادرات إلى مستوى قياسي، وإن الناخبين الباكستانيين يعرفون ذلك، وإذا كان هناك نقص فى الغاز مثلا ، فإن ذلك يرجع إلى تناقص احتياطنا من الغاز سنويا بنسبة 9% " .


وردا على سؤال عن موقف حكومته إزاء حركة طالبان الباكستانية المحظور نشاطها، قال وزير الخارجية الباكستاني إن باكستان ستتخذ اجراءات ضد هذه الحركة مثلما فعلت فى الماضي، وأضاف قائلا " إننا اتخذنا اجراءات قوية ضد هذه الحركة وكانت استراتجيتنا ناجحة، وقد أعرب العالم عن تقديره لطريقتنا فى تطهير مناطقنا القبلية من الارهابيين " .


ومضى قريشى قائلا " إن هناك عناصر فاسدة تسعى لزعزعة الاستقرار فى باكستان ، ولكننا نتصدى لمثل هذه العناصر ، ومن بينها حركة طالبان الباكستانية ، بالطريقة التى تتناسب مع الموقف " .
 

ومن ناحية أخرى ، أشار وزير الخارجية الباكستانى إلى أن حركة طالبان الأفغانية أوضحت أنها لن تسمح باستغلال أراضيها ضد دول أخرى ، وانه إذا كانت هناك بعض العناصر التى تعمل هناك ، إلا أن الحكومة المؤقتة فى أفغانستان لاتدعم تلك العناصر ، حسب قوله .

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