الجمعة 21 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

النفط يتراجع رغم استمرار مخاوف الإمدادات

النفط
النفط

تراجعت أسعار النفط، اليوم الخميس، تراجعا طفيفا بعد أيام عدة من المكاسب التي دفعت الأسعار للارتفاع لأعلى مستوى لها في سبع سنوات بسبب مخاوف من شح الإمدادات.
 

وهبطت العقود الآجلة لخام برنت ستة سنتات أو 0.07 بالمئة لتبلغ عند التسوية 88.38 دولار للبرميل. 

وارتفع الخام المرجعي إلى 89.17 أمس الأربعاء، في أعلى مستوى له منذ أكتوبر  2014. 

وصعد برنت 13 في المئة منذ بداية العام.


وفقدت العقود الأمريكية للخام الأمريكي الخفيف تسليم فبراير ستة سنتات أيضا أو 0.07 في المئة لتبلغ عند التسوية 86.90 دولار للبرميل. 

وارتفع الخام الأمريكي 15 في المئة منذ بداية العام، و بلغت عقود الخام الأمريكي تسليم مارس عند التسوية 85.55 دولار للبرميل بعد انخفاضها 25 سنتا.

وقالت إدارة معلومات الطاقة في الولايات المتحدة اليوم، إن مخزونات النفط الخام والبنزين الأمريكية ارتفعت الأسبوع الماضي، بينما انخفضت مخزونات نواتج التقطير.

وزادت مخزونات النفط الخام 515 ألف برميل في الأسبوع المنتهي في 14 يناير لتصل إلى 413.8 مليون برميل وذلك مقارنة مع توقعات محليين في استطلاع أجرته رويترز بانخفاض قدره 938 ألف برميل.

وقالت إدارة معلومات الطاقة إن مخزونات الخام في مركز التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما تراجعت 1.3 مليون برميل في الأسبوع الماضي.

وأظهرت بيانات الإدارة انخفاض استهلاك الخام في مصافي التكرير 120 ألف برميل يوميا في الأسبوع الماضي وزيادة معدلات تشغيل المصافي 0.3 بالمئة.

وارتفعت مخزونات البنزين 5.9 مليون برميل إلى 246.6 مليون برميل مقارنة بتوقعات المحللين في استطلاع أجرته رويترز بارتفاع قدره 2.6 مليون برميل.

الخام الآمريكي برنت الخام اسعار النفط كورونا

رئيس التحرير

وائل لطفي

مصر وكوريا.. وصل ما انقطع

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