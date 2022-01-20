الجمعة 21 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تجديد حبس برلماني سابق 15 يومًا بالقاهرة الجديدة

طلق ناري
طلق ناري

جدد قاضي المعارضات، الخميس، حبس عضو مجلس نواب سابق 15 يومًا على ذمة التحقيق، لاتهامه بإطلاق نار على شقيق زوجته في مشاجرة بالتجمع بالقاهرة الجديدة

وورد بلاغ غرفة عمليات النجدة بوجود شخص مصاب بطلق ناري في التجمع. 

تبين من فحص البلاغ وقوع مشاجرة بين كلا من المتهم محمد هاني عثمان الحناوي ٤٩ سنة، صاحب شركة و عضو مجلس نواب سابق عن دائرة إيتاي البارود بالبحيرة، وعثر بحوزته على(طبنجة ٩ مللي حي ماركة نورينكو)  و(شومه خشبيه).

نشبت مشادات كلامية بين المجنى عليه والمتهم وتطورت لمشاجرة بسبب خلافات بين المتهم وزوجته تدعي سوسن ٣٦سنة، ربه منزل، لقيامها برفع دعوى خلع بمحكمة الأسرة ضده.

وطلبت النيابة عرض المجني عليه على مستشفى لإعداد تقرير بالحالة وجاء في التقرير أنها مصابة بكدمات بالساق اليسري. 

قاضي المعارضات القاهرة الجديدة ربة منزل صاحب شركة طلق ناري غرفة عمليات مجلس نواب بالقاهرة الجديدة

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