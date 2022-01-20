الخميس 20 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«البرهان» يكلف 15 وزيرًا جديدًا فى حكومة السودان

عبد الفتاح البرهان
عبد الفتاح البرهان

أصدر الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي، اليوم الخميس، قراراً بتكليف 15 شخصا بمهام الوزراء.

وشمل القرار تكليف عثمان حسين عثمان بوزارة شؤون مجلس الوزراء والسفير علي الصادق علي بوزارة الخارجية وأبوبكر أبوالقاسم عبدالله أبوالقاسم بوزارة التنمية العمرانية والطرق والجسور ودكتور أبوبكر عمر البشرى أحمد بوزارة الزراعة والغابات.

كما شمل القرار تكليف بتول عباس علام عوض بوزارة الصناعة وآمال صالح سعد بوزارة التجارة والتموين ومحمد عبدالله محمود  بوزارة الطاقة والنفط ومهندس ضو البيت عبدالرحمن منصور بوزارة الري والموارد المائية وعادل حسن محمد حسين بوزارة الاتصالات والتحول الرقمي.

وإلى جانب ذلك كلف رئيس مجلس السيادة إحلام مدني مهدي بوزارة الاستثمار والتعاون الدولي ودكتور هيثم محمد إبراهيم  بوزارة الصحة وسعاد الطيب حسن  بوزارة العمل والإصلاح الإداري وعبدالعاطي أحمد عباس بوزارة الشؤون الدينية والأوقاف ودكتور جراهام عبدالقادربوزارة الثقافة والإعلام، وأخيرا أيمن سيد سليم بوزارة الشباب والرياضة بحسب بيان لمجلس السيادة.

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