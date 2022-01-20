خالد بن سلمان يؤكد لواشنطن دعم التحالف العربي لتحقيق أمن اليمن والمنطقة

بحث الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، نائب وزير الدفاع السعودي، الخميس، مع مبعوث الولايات المتحدة إلى اليمن تيم ليندركينغ المستجدات الراهنة في اليمن.

وقال خالد بن سلمان، في بيان عبر حسابه على تويتر مساء اليوم، إنه اجتمع مع المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن هانس غروندبرغ، وبحثا خلال الاجتماع المستجدات في الشأن اليمني، ومساعي الأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسي يحقق الأمن والاستقرار لليمن وشعبه الشقيق.

وأوضح نائب وزير الدفاع السعودي أنه أكد للمبعوث الأمريكي حرص التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة على تحقيق الأمن والاستقرار في اليمن والمنطقة.

وأضاف "أكدت له التزام التحالف بقيادة المملكة بدعم الحكومة والشعب اليمني، ودفع كل الجهود للتوصل إلى حل سياسي في اليمن يلبي تطلعات الشعب اليمني الشقيق ويحافظ على أمن المنطقة واستقرارها".

السعودية تطالب بوقف انتهاكات الحوثي

وأكدت السعودية مبادرتها لحلّ النزاع في اليمن، داعية المجتمع الدولي ومجلس ‏الأمن إلى اتخاذ إجراءات حازمة تجاه مليشيا الحوثي الإرهابية، التي تعرقل جميع ‏جهود السلام الساعية إلى التوصل إلى حل سياسي شامل تحت رعاية الأمم المتحدة، ووفقاً لقرارات ‏مجلس الأمن ذات الصلة وخاصةً القرار 2216 ومبادرة مجلس التعاون الخليجي ومخرجات مؤتمر ‏الحوار الوطني.

وشددت المملكة في كلمتها أمام مجلس الأمن الدولي حول المناقشة تحت البند ‏‏"الحالة في الشرق الأوسط، بما في ذلك المسألة الفلسطينية"، على أن غياب الإجراءات الحازمة تجاه هذه المليشيا هو ما أعطاها مساحة ‏أكبر للإضرار بالشعب اليمني، وزعزعة أمن واستقرار المنطقة، والتأثير بشكل كبير على الأمن والسلم ‏الدوليين.‏

وقالت الرياض إن المليشيا الحوثية تؤكد يوماً بعد يوم عدم اكتراثها ‏لتطلعات الشعب اليمني الشقيق واستقرار اليمن وعلى دورها التخريبي في تهديد استقرار المنطقة ‏والسلم والأمن الدوليين.