تقليل أعداد الموظفين وتعيين 1388.. حصاد «القوى العاملة» اليوم

أجرت وزارة القوى العاملة، اليوم، عددًا من الأنشطة على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تستعرضها «الدستور» في السطور التالية:

مصدر بـ«القوى العاملة»: تنسيق بشأن تقليل أعداد الموظفين

أكد مصدر مسئول بوزارة القوى العاملة، أن الوزارة حاليًا تقوم بالتنسيق مع مديرياتها ومكاتب العمل على مستوى محافظات الجمهورية، لوضع رؤية بخصوص تقليل أعداد الموظفين داخل مقر العمل في المديريات وديوان عام الوزارة، ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، ومتحوره الجديد "أوميكرون".

https://www.dostor.org/3689856



نائب رئيس اتحاد العمال يثمن توجيهات السيسي بتقليل الكثافة بأماكن العمل

ثمن مجدي البدوي، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، رئيس النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام، توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بشأن اتخاذ ما يلزم من إجراءات لتقليل الكثافة في الأماكن ذات الكثافات البشرية العالية مثل المصالح الحكومية والجامعات والمدارس وغيرها من الأماكن العامة والخدمية

https://www.dostor.org/3689465



القوى العاملة: تعيين 1388 شابًا منهم 4 «قادرون باختلاف» بالدقهلية

قامت مديرية القوى العاملة بمحافظة الدقهلية بتعيين 1388 شاباً من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة وبدون مؤهل بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، منهم 4 "قادرون باختلاف"، وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل"، المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية والذين بلغوا 3831 شاباً منهم 36 "قادرون باختلاف"، فضلاً عن توفير 136 فرصة عمل.

https://www.dostor.org/3689406



«سعفان» يسلم 611 ألفًا و637 جنيها تأمين تكافلي لأسر العمالة غير المنتظمة

سلم وزير القوى العاملة محمد سعفان، 9 أسر من العمالة غير المنتظمة شيكات بمبلغ 611 ألفاً و637 جنيهًا قيمة بوليصة التأمين التكافلي ضد الحوادث الشخصية التي تغطي الوفاة أو العجز الكلي المستديم أو الجزئي، التي بلورت فكرتها الرئيسية الوزارة وحولتها إلي وثيقة التأمين التكافلية لفئات العمالة غير المنتظمة والصيادين، لحمايتهم من المخاطر التي يواجهوها في محيط عملهم يومياً، بمختلف القطاعات، وتوفير الأمان لأسرهم، وصولًا للرعاية الكاملة لتلك الفئات من مختلف الجوانب تحت مظلة الحماية التأمينية للدولة.

https://www.dostor.org/3689404