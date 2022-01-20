الخميس 20 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

تقليل أعداد الموظفين وتعيين 1388.. حصاد «القوى العاملة» اليوم

محمد سعفان
محمد سعفان

أجرت وزارة القوى العاملة، اليوم، عددًا من الأنشطة على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تستعرضها «الدستور» في السطور التالية:

مصدر بـ«القوى العاملة»: تنسيق بشأن تقليل أعداد الموظفين

أكد مصدر مسئول بوزارة القوى العاملة، أن الوزارة حاليًا تقوم بالتنسيق مع مديرياتها ومكاتب العمل على مستوى محافظات الجمهورية، لوضع رؤية بخصوص تقليل أعداد الموظفين داخل مقر العمل في المديريات وديوان عام الوزارة، ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، ومتحوره الجديد "أوميكرون".

https://www.dostor.org/3689856


 نائب رئيس اتحاد العمال يثمن توجيهات السيسي بتقليل الكثافة بأماكن العمل

ثمن مجدي البدوي، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، رئيس النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام، توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بشأن اتخاذ ما يلزم من إجراءات لتقليل الكثافة في الأماكن ذات الكثافات البشرية العالية مثل المصالح الحكومية والجامعات والمدارس وغيرها من الأماكن العامة والخدمية
https://www.dostor.org/3689465


القوى العاملة: تعيين 1388 شابًا منهم 4 «قادرون باختلاف» بالدقهلية

قامت مديرية القوى العاملة بمحافظة الدقهلية بتعيين 1388 شاباً من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة وبدون مؤهل بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، منهم 4 "قادرون باختلاف"، وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل"، المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية والذين بلغوا 3831 شاباً منهم 36 "قادرون باختلاف"، فضلاً عن توفير 136 فرصة عمل.

https://www.dostor.org/3689406


 «سعفان» يسلم 611 ألفًا و637 جنيها تأمين تكافلي لأسر العمالة غير المنتظمة

سلم وزير القوى العاملة محمد سعفان، 9 أسر من العمالة غير المنتظمة شيكات بمبلغ 611 ألفاً و637 جنيهًا قيمة بوليصة التأمين التكافلي ضد الحوادث الشخصية التي تغطي الوفاة أو العجز الكلي المستديم أو الجزئي، التي بلورت فكرتها الرئيسية الوزارة وحولتها إلي وثيقة التأمين التكافلية لفئات العمالة غير المنتظمة والصيادين، لحمايتهم من المخاطر التي يواجهوها في محيط عملهم يومياً، بمختلف القطاعات، وتوفير الأمان لأسرهم، وصولًا للرعاية الكاملة لتلك الفئات من مختلف الجوانب تحت مظلة الحماية التأمينية للدولة.

https://www.dostor.org/3689404

عبدالفتاح السيسي قادرون باختلاف المصالح الحكومية مديرية القوى العاملة بمحافظة الدقهلية الرئيس عبدالفتاح السيسي

رئيس التحرير

وائل لطفي

مصر وكوريا.. وصل ما انقطع

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