مراهقة تسجل رقمًا قياسيًا لأصغر امرأة تطير بمفردها حول العالم

سجلت الطيار البلجيكي البريطاني زارا روثرفورد، 19 عامًا، رقمًا قياسيًا عالميًا كأصغر امرأة تطير بمفردها حول العالم حيث حطت طائرتها الصغيرة في غرب بلجيكا يوم الخميس، بعد 155 يومًا من مغادرتها.

روثرفورد ستجد نفسها في موسوعة جينيس للأرقام القياسية بعد أن تجاوزت الرقم القياسي الذي احتفظت به الطيارة الأمريكية شايستا ويز البالغة من العمر 30 عامًا منذ عام 2017.

وسيبقى الرقم القياسي الإجمالي للطيارين من الجنسين، بعيدًا عن روثرفورد، منذ وضع البريطاني ترافيس لودلو هذا الرقم العام الماضي عندما كان يبلغ من العمر 18 عامًا، وفقا لقناة CBS الأمريكية.