الخميس 20 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

نهال كمال تغنى راب لأول مرة فى «بوصلة» (صور)

نهال كمال
نهال كمال

انتهت المطربة نهال كمال من تسجيل أجدد أعمالها الغنائية «بوصلة»، وتخوض خلالها مغامرة غناء الراب لأول مرة عبر فيديو كليب مصور يظهر للنور قريبا.

وتقتحم نهال مجال الراب المصري بكونها أول مطربة تغني راب حاليا، بعد لفتها أنظار جمهور الراب سين المصري بإطلاق أولى أغنيات ألبومها الجديد «سوكسيه».

 

نهال كمال
نهال كمال
نهال كمال
نهال كمال
نهال كمال
نهال كمال
نهال كمال
نهال كمال
نهال كمال
نهال كمال

 


وتضع نهال كمال حاليا لمساتها الأخيرة على أغنية «بوصلة» التي تظهر بشكل فيديو كليب مصور خلال شهر فبراير، وتناقش خلالها بجرأة أحقية المرأة في العمل والاستقلالية والمساواة وتقديم رسالة تغيير الصورة النمطية للمجتمع الذكوري بإعطاء تقدير وحرية أكبر للبنات في اختيار مجال حياتهن من الدراسة والهواية والعمل، وتتعاون نهال خلال الأغنية مع الشاعر والملحن مروان سدواي والموزع شافعي.

نهال كمال

«بوصلة» ثاني بشائر مشروع نهال كمال الغنائي الجديد، وتدشن خلاله عودتها للساحة الغنائية بعد غياب أكثر من 4 سنوات، وتسعى لإعادة تقديم نفسها للساحة المصرية بشكل جديد عبر ألبوم تضم كل أغنية فيه لوناً موسيقياً مختلفاً في محاولة لتغيير الصورة المعتادة لموسيقى البوب حاليا بتقديمها بمزيج جديد كليا، مع الاتكال على الصورة المبهرة للكليبات وإيقاعاتها ومزجها بالرقصات الاستعراضية.

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