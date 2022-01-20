مسؤول روسى: «سبوتنيك V» يوفر حماية قوية ضد متحور أوميكرون

أعلن الرئيس التنفيذي رئيس الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة كيريل دميترييف أن لقاح "سبوتنيك في" يوفر حماية قوية ضد متحور أوميكرون، حيث أظهرت نتائج دراسة في إيطاليا أن اللقاح "سبوتنيك في" المضاد لفيروس كورونا؛ يوفر عيارات أعلى بأكثر مرتين للاضداد المستعدلة ضد متحور أوميكرون مقارنة بجرعتين من لقاح فايزر.

وأضاف دميترييف، في مؤتمر صحفي عقده اليوم عبر تطبيق زووم - أن لقاح "سبوتنيك في "يحيد المتحور أوميكرون من خلال احداث استجابة قوية للأضداد المرتبطة بمستويات مرتفعة من الحماية مشيرا إلي أن استخدام اللقاح "سبوتنيك لايت" كجرعة معززة، يزداد من النشاط المستعدل ضد المتحور أوميكرون،بشكل قريب إلى العيارات التي لوحظت بعد إعطاء "سبوتنيك في "ضد الفيروس من النمط البري ويرتبط ذلك بمستويات عالية من الحماية.

وأفاد بأنه تم اعتماد لقاح "سبوتنيك V" في 71 دولة يزيد إجمالي عدد سكانها على 4 مليارات نسمة، كما جرى اعتماد اللقاح "سبوتنيك لايت" في أكثر من 30 دولة مؤكدا أن تم تطوير اللقاحين "سبوتنيك V" و"سبوتنيك لايت" باستخدام تقنية آمنة تمت دراستها على نطاق واسع لأكثر من 30 عاماً ولم يتم ربطها بآثار جانبية خطيرة ونادرة مثل التهاب عضل القلب أو التهاب التامور.

كما جرى تأكيد أعلى مستويات السلامة والفعالية للقاحي "سبوتنيك V" و"سبوتنيك لايت" في أكثر من 30 دراسة ومنشوراً تضم بيانات فعلية في أكثر من 10 دول.

ونوه إلى أنه يمكن تخزين لقاحي "سبوتنيك V" و"سبوتنيك لايت" في ثلاثة عادية عند مستوى +2 +8 درجات مئوية لمدة 6 أشهر، ما يجعلهما متاحين عالمياً، بما في ذلك في المناطق النائية، دون الحاجة للاستثمار في بنية تحتية إضافية لسلسلة التبريد.