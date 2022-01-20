كشف ملابسات تداول استغاثة سيدة بالبحيرة على «فيس بوك»

تمكنت أجهزة الأمن من كشف ملابسات تداول استغاثة إحدى السيدات في البحيرة على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" لتعدى شقيقيها عليها بالضرب.



جاء فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تم تداوله على أحد الحسابات الشخصية عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" متضمناً استغاثة من إحدى السيدات تضررت خلالها من شقيقها وشقيقتها لقيامهما بالتعدى عليها بالضرب وإحداث تلفيات بمسكنها.

بالفحص أمكن تحديد صاحبة الحساب المشار إليه (مقيمة بدائرة مركز شرطة دمنهور بالبحيرة)، وباستدعائها وسؤالها قررت قيام كلٍ من (شقيقها وشقيقتها - مقيمان بدائرة المركز) بالتعدى عليها بالضرب والتعرض لها بشكل مستمر وعدم وجود وإصابات بها.

باستدعاء المشكو فى حقهما، وبمواجهتهما قررا بوجود خلافات بينهما وشقيقتهما حول الميراث واعتياد الشاكية نشر تلك الاستغاثات بهدف الإضرار بهما.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.