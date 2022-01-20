الخميس 20 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«الرقابة الصحية» والأقصر تناقشان تطبيق التأمين الصحي الشامل بالمحافظة

صورة من الاجتماع
صورة من الاجتماع

استقبل المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، صباح اليوم، وفد الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، برئاسة الدكتور أشرف إسماعيل، بمقر المحافظة، لمناقشة آليات تطبيق المنظومة وبحث سبل التعاون المشترك لتوفير مختلف الخدمات الصحية التي تتوافق مع معايير الجودة داخل نطاق المحافظة والدور الداعم للهيئة لمختلف مقدمي الخدمات الصحية.

وخلال اللقاء، أشاد إسماعيل، رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، بمستوى وعي أهالي الأقصر الذين تجاوزت نسبة تسجيلهم بالمنظومة 82% من إجمالي سكان المحافظة مما يعكس الثقة في المشروع وكذلك استفادة القائمين على تطبيقه بالتجارب الاسترشادية بالمحافظات الأخرى خاصة بورسعيد واستيعاب الهيئات المنوط بها تنفيذ المنظومة الجديدة للعديد من التحديات الخاصة بالتطبيق.

ومن جهته، أكد المستشار مصطفى ألهم استعداد المحافظة للتعاون مع الهيئة للقيام بمهامها خلال الفترة القادمة لدعم مشروع التأمين الصحي وتسهيل وصول المواطنين إلى كل الخدمات الصحية، مشيرًا إلى أن عدد المنتفعين المسجلين حتى الآن قد وصل إلى 1054945.

بحث وفد الهيئة مع المحافظ بعض الصعوبات التي تواجه المنظومة والمتمثلة في الانتشار الجغرافي للمنظومة والوصول للتجمعات السكنية البعيدة ومراعاة طبيعة محافظة الأقصر في تباعد المسافات ووجود تجمعات في أماكن بعيدة عن منافذ تقديم الخدمة الصحية، إلى جانب آليات تفعيل العمل في بعض المنشآت التي تم الانتهاء منها، وأعرب الوفد عن تقديره لجهود المحافظة المستمرة في دعم الهيئة لتقديم خدماتها وتذليل كل الصعوبات التي تواجهها.

هيئة الاعتماد والرقابة الصحية التأمين الصحي الأقصر

رئيس التحرير

وائل لطفي

رجل الإصلاح

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