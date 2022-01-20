الخميس 20 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«الخارجية» تواصل الإعداد لمؤتمر أطراف الاتفاقية الأممية لتغير المناخ «كوب 27»

اجتماعات الخارجية
اجتماعات الخارجية مع الوفود

استقبلت وزارة الخارجية، أمس الأربعاء، وفدًا سويسريًا برئاسة السفير فرانز زافير بيريز، سفير سويسرا للمناخ والبيئة، حيث عقد لقاءات مع المسئولين بإدارة المُناخ والبيئة والتنمية المستدامة بحضور مسئولي وزارة البيئة.

وجاء ذلك في إطار التحضيرات الجارية للدورة المقبلة لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المُناخ COP27، والتي تستضيفها وتترأسها مصر، وحرص مختلف الشركاء الدوليين على التنسيق والتشاور مع مصر حول شتى موضوعات تغير المناخ.

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لقاءات مكثفة لعقد قمة المناخ 

واستقبلت وزارة الخارجية، في وقت سابق، وفدًا دانماركيًا برئاسة السفير توماس أنكر كريستينسين المبعوث الدانماركي لتغير المناخ، والذي أجرى كذلك مشاورات مع مسئولي وزارتيّ الخارجية والبيئة المعنيين بملف المُناخ، تناولت تقييم نتائج الدورة الأخيرة للمؤتمر في جلاسجو والتحضيرات الجارية لعقد الدورة المقبلة بمصر.

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وقال السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن المسئولين السويسري والدانماركي قد حرصا عقب انتهاء المشاورات على الالتقاء بوزير الخارجية سامح شكري، حيث قدما التهنئة إليه على توليه مهام رئاسة الدورة المقبلة للمؤتمر، مؤكدين تطلعهما إلى التنسيق والتشاور مع مصر خلال الفترة القادمة على نحو يضمن نجاح المؤتمر وخروجه بنتائج إيجابية تصب في صالح الجهود الدولية في مجال تغير المُناخ.

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من جانبه، أكد شكري الأهمية الكبيرة التي توليها مصر لاستضافتها للدورة المقبلة للمؤتمر، معربًا عن التطلع إلى أن تمثل هذه الدورة خطوة هامة على صعيد تحويل تعهدات الدول حول المُناخ إلى واقع ملموس على الأرض، بجانب ضرورة إيلاء مسألة تمويل المُناخ الموجه للدول النامية الأهمية اللازمة. 

الخارجية وزارة الخارجية المناخ تغير المناخ كوب 27 مصر سويسرا الدانمارك

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وائل لطفي

رجل الإصلاح

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