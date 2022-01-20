الخميس 20 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الأردن: نسبة العينات الإيجابية من متحور أوميكرون وصلت إلى 55%

كورونا في الأردن
كورونا في الأردن

أكد مستشار رئاسة الوزراء لشئون الصحة وملف كورونا الأردني، الدكتور عادل البلبيسي، أن الوضع الوبائي بالأردن يشهد ارتفاعا بعدد الإصابات ونسبة الفحوصات الإيجابية، موضحا أن نسبة العينات الإيجابية من المتحور الجديد لفيروس كورونا "أوميكرون" وصلت إلى 55%.
وأضاف البلبيسي- في تصريح اليوم الخميس، وفقا لوكالة الأنباء الأردنية- أن الأسبوع الماضي سجل 19 ألف إصابة، فيما سجل الأسبوع السابق له 12 ألف إصابة، ويتوقع تسجيل 26 ألف إصابة الأسبوع الحالي الذي ينتهي يوم غد الجمعة، مشيرًا إلى أن الموجة الرابعة بدأت قبل أسبوعين، ويتوقع أن تستمر من 4 إلى 6 أسابيع قبل انتهائها.
وأوضح أن ذروة الإصابات ستكون في منتصف شباط المقبل، وبعد ذلك ستنخفض الأعداد المسجلة، وكذلك نسبة الفحوصات الإيجابية، لافتًا إلى أن إدخالات المستشفيات مريحة ومحدودة، حيث إن عدد الحالات المؤكدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات 597 حالة.
وشدد البلبيسي، على ضرورة تلقي اللقاح، لا سيما الجرعة الثالثة التي ترفع نسبة المناعة ضد الفيروس ومتحور أوميكرون إلى 80%، داعيًا إلى الالتزام بتطبيق إجراءات الوقاية بلبس الكمامة والابتعاد عن التجمعات.

عمان أوميكرون كورونا الأردن

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وائل لطفي

رجل الإصلاح

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