طلب إحاطة بشأن عدم وجود استراتيجية لمواجهة الانتحار

تقدمت النائبة الدكتورة إيرين سعيد عضو مجلس النواب عن حزب الإصلاح والتنمية، بطلب إحاطة إلى المستشار حنفي الجبالي رئيس مجلس النواب موجه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وكل من الدكتورة نيفين القباج وزير التضامن الاجتماعي، والدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، ووزارة الصحة بشأن عدم وضع استراتيجية وقائية لمواجهة الانتحار إلى الآن على غرار دول كثيرة.

وقالت النائبة البرلمانية عن حزب الإصلاح والتنمية، إنها تقدمت بطلب الإحاطة بسبب تزايد حالات الانتحار بشكل كبير خلال الفترة الماضية، ما يستوجب ضرورة بحث هذا الموضوع مع المعنيين من أساتذة الطب النفسى والمتخصصين في الصحة النفسية.

وأضافت عضو مجلس النواب: لا بد من وضع استراتيجية فعالة تساعد على مواجهة هذه الظاهرة ومعالجة أسبابها ضمانًا لاستقرار الأسرة المصرية والذى نسعى إليه من خلال سن قوانين عدة، حيث نقترب من حسم قانون الأحوال الشخصية بشكله النهائي ونتطلع لإعادة بناء جسور الثقة لكل أفراد الأسرة المصرية بما يحقق العدالة والإنصاف للجميع.