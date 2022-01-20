سفير مصر بالكويت يستعرض أوجه التعاون الاستثمارية بين البلدين

استعرض سفير مصر بالكويت أسامة شلتوت، مع رئيس هيئة تشجيع الاستثمار المباشر الكويتية الدكتور مشعل جابر الأحمد الصباح، أوجه التعاون الاستثمارية المتاحة بين البلدين الشقيقين مصر والكويت بما يعزز التنمية المستدامة للبلدين وفتح سبل تعاون جديدة.

وقال السفير أسامة شلتوت، على هامش اللقاء، اليوم الخميس، إن الدولة المصرية حريصة على فتح مجالات عمل جديدة للشركات المصرية بدولة الكويت للاستفادة من الحوافز التي تمنحها هيئة تشجيع الاستثمار المباشر الكويتية في مختلف المجالات التنموية ويساهم في خلق قيمة مضافة وفرص عمل جديدة وفتح آفاق تعاون بين البلدين في ظل متانة وقوة العلاقات التاريخية بين مصر والكويت.

وتستهدف هيئة تشجيع الاستثمار المباشر الكويتية، جلب الاستثمار الأجنبي وتسهيل عمل الشركات الدولية في الكويت، كما تستهدف المشروعات التي ستؤدي لقيمة مضافة وخلق وظائف للشباب الكويتي، وجلب التكنولوجيا، وتوفير مزايا أهمها إعفاءات جمركية على المعدات وإعفاء من الضرائب قد تصل إلى 10 سنوات، وتسهيل عملية إصدار تأشيرات لجلب العمالة التي تحتاجها تلك الشركات، بالإضافة لتمكين تلك الشركات بشكل استثنائي من تملك 100 بالمائة من رأس المال.