حملات مكبرة لمواجهة الإشغالات بإمبابة والعمرانية

نفذت الأجهزة التنفيذية بحي العمرانية بالجيزة، حملة إشغالات على شوارع؛ الهرم، وفيصل، وناصر الثورة، والدكتور فؤاد سعيد، وتم التحفظ على الإشغالات والتعديات من المحلات والمقاهي والكافيهات والباعة الجائلين، وإيداع المضبوطات بمخازن الحي، لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، وذلك تحت إشراف محمد نور الدين، رئيس حي العمرانية.

كما نفذ قطاع الإشغالات بإمبابة حملة لإزالة الإشغالات الثابتة والمتحركة، أسفرت عن مصادرة 4 ثلاجات وعربة كبدة وشماسي ومضبوطات أخرى تم إيداعها بمخازن الحي تحت إشراف ومتابعة أشرف بكر رئيس الحى.

يأتي ذلك فيما تابع اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، مجهودات مركز ومدينة أبوالنمرس في بدء أعمال رصف وتطوير وتوسعة طريق ٦ أكتوبر، حيث تم البدء في فرد طبقة الدقشوم بدءًا من مسجد "الرحمن الرحيم" وحتى موقف الأتوبيس بطول ١.٥ كم، وذلك استكمالًا لمخططات الرصف والتطوير التي يشهدها عدد من القطاعات الحيوية بنطاق مركز ومدينة أبوالنمرس خلال العام المالي الجاري.

كما تابع محافظ الجيزة نسب التنفيذ في أعمال رصف وتطوير شارع ترعة عبدالعال ٢ بحي بولاق الدكرور، والذي يعد محورًا مروريًا مهمًا وحيويًا يخدم أهالي بولاق الدكرور والذي تم الانتهاء من رصفه وتطويره بطول ٣ كم.

بالإضافة إلى أعمال رصف وتطوير شارع النزهة بمدينة الحوامدية، والذي تم الانتهاء من وضع الطبقة الأسفلتية بالطريق وتنفيذ أعمال التنسيق العام ووضع أعمدة الإنارة وإنشاء الجزيرة الوسطي وأرصفة المشاة إلى جانب تنفيذ أعمال التطوير والتوسعة وإزالة التعديات بطريق ١١ تمهيدًا لرصف الطريق كأحد الحلول المرورية.

واطلع محافظ الجيزة علي نسب تنفيذ أعمال وضع الطبقة الأسفلتية الأولى بشارع الإسطبل بمركز أوسيم بداية من كوبري الزيدية وحتى شارع الفكرية، بطول حوالي ٢كم وعرض ١١ م، وجارِ متابعة استكمال الأعمال.