الخميس 20 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مدرس يتهم سائقًا بالاعتداء عليه وإحداث تلفيات بسيارته في كرداسة

مديرية امن الجيزة
مديرية امن الجيزة

وجه مدرس اتهامًا لسائق بالتشاجر معه والاعتداء عليه بالضرب وإحداث تلفيات بسيارته في منطقة كرداسة بالجيزة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، وحُرِرَ محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة المختصة للتحقيق. 

وتلقى مركز شرطة كرداسة بمديرية أمن الجيزة بلاغًا، اليوم الخميس، من مدرس من ذوي الاحتياجات الخاصة، اتهم فيه سائق بالاعتداء عليه بالضرب.

وذكر المدرس أن مشادة كلامية نشبت بينه وبين السائق، مما دفع المتهم للاعتداء عليه بالضرب، وإحداث تلفيات بسيارته، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، وحُرِرَ محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

مدرس سائق كرداسة ذوى الاحتياجات الخاصة مديرية أمن الجيزة الجيزة

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وائل لطفي

رجل الإصلاح

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