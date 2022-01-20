صحيفة تبرز حرص السيسي وعاهل البحرين على حفظ الأمن العربي

أبرزت صحيفة "أخبار الخليج" البحرينية، الصادرة اليوم الخميس، حرص الرئيس عبدالفتاح السيسي والعاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، توحيد الجهود للحفاظ على الأمن العربي.

ونوهت صحيفة "أخبار الخليج" تحت عنوان " تعاون وثيق وتشاور دائم مع الشقيقة مصر" ذكرت أن العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، أكد خلال اتصال هاتفي مع الرئيس عبدالفتاح السيسي اعتزازه بالعلاقات الأخوية الراسخة التي تجمع بين البلدين، وحرص المملكة الدائم على تعزيز أطر التعاون والتنسيق والتشاور مع مصر حول مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وذكرت الصحيفة، ان العاهل البحريني أشاد بدور الرئيس السيسي في تـعـزيـز العلاقات الثنائية وبمواقف مصر الثابتة والداعمة على الدوام للمملكة، متمنيا لمصر الشقيقة وشعبها العزيز كل الخير والرفعة والتقدم.

وأشارت إلى أن الجانبين اتفقا على أهمية تضافر الجهود لمواجهة التحديات التي تشهدها المنطقة حفاظا على الأمن القومي العربي.