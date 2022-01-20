رئيس الوزراء يتابع موقف منظومة الأسمدة الآزوتية وتوافرها للمزارعين

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، اليوم؛ لمتابعة الموقف الخاص بمنظومة الأسمدة الآزوتية، وتوافرها للمزارعين، وذلك بحضور الدكتور محمد معيط، وزير المالية، وهشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.

وفي مستهل الاجتماع، أشار رئيس الوزراء إلى أن اجتماع اليوم، يأتي في إطار جهود الدولة لتوفير مختلف مستلزمات الإنتاج الزراعي، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في هذا الصدد، وذلك تزامنا مع تنفيذ الخطط الحالية والمستقبلية المتعلقة بالتوسع فى الأراضي المستصلحة، وزيادة الرقعة الزراعية على مستوى الجمهورية.

وتناول وزير الزراعة خلال الاجتماع، رؤية الوزارة الخاصة بوضع منظومة متكاملة للأسمدة الآزوتية فى مصر، بحيث تتضمن القدرة الإنتاجية الحالية وحجم الاحتياجات المطلوبة لتلبية متطلبات التوسع فى الرقعة الزراعية، مؤكداً أن المنظومة الجديدة ستسهم فى اتاحة متطلبات التنمية الزراعية.

واستهل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاًته، اليوم؛ بعقد اجتماع لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات تنمية الريف المصري، وذلك بحضور السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، واللواء عمرو عبد الوهاب، رئيس مجلس إدارة شركة تنمية الريف المصري الجديد.

وخلال الاجتماع، استعرض اللواء عمرو عبد الوهاب، تقريراً حول نشاط شركة تنمية الريف المصري الجديد، أشار خلاله إلى مناطق ومساحات الأراضى المتعامل عليها حالياً، وكذا الجارى ضمها، فى مناطق المُغرة، والمنيا، والفرافرة، وتوشكى، والطور، وسيوة، متناولاً بياناً تفصيلياً حول الموقف التنفيذي لمساحات الأراضى المتعامل عليها، وما يتم استغلاله من تلك المساحات سواء فى الزراعة أو الأنشطة المتنوعة الأخرى، والتى تضم النشاط الحيوانى والداجنى، والتصنيع الزراعى، والاستزراع السمكى، وغير ذلك من الأنشطة.

وتطرق رئيس مجلس إدارة شركة الريف المصرى الجديد إلى موقف الآبار بمختلف مناطق الشركة المنفذة منها، والجارى تنفيذها، موضحاً أن عددها وصل حتى الآن إلى 2521 بئراً بتلك المناطق، تم اقامتها بواسطة الشركة والمنتفعين بالأراضى، مشيراً فى هذا الصدد إلى المقنن المائي للمساحات المتعامل عليها، والجارى ضمها.