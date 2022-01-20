الخميس 20 يناير 2022
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

رئيس الوزراء يتابع موقف منظومة الأسمدة الآزوتية وتوافرها للمزارعين

صورة من الاجتماع
صورة من الاجتماع

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، اليوم؛ لمتابعة الموقف الخاص بمنظومة الأسمدة الآزوتية، وتوافرها للمزارعين، وذلك بحضور الدكتور محمد معيط، وزير المالية، وهشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.

وفي مستهل الاجتماع، أشار رئيس الوزراء إلى أن اجتماع اليوم، يأتي في إطار جهود الدولة لتوفير مختلف مستلزمات الإنتاج الزراعي، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في هذا الصدد، وذلك تزامنا مع تنفيذ الخطط الحالية والمستقبلية المتعلقة بالتوسع فى الأراضي المستصلحة، وزيادة الرقعة الزراعية على مستوى الجمهورية.

SLM_6827

وتناول وزير الزراعة خلال الاجتماع، رؤية الوزارة الخاصة بوضع منظومة متكاملة للأسمدة الآزوتية فى مصر، بحيث تتضمن القدرة الإنتاجية الحالية وحجم الاحتياجات المطلوبة لتلبية متطلبات التوسع فى الرقعة الزراعية، مؤكداً أن المنظومة الجديدة ستسهم فى اتاحة متطلبات التنمية الزراعية.

SLM_6834

واستهل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاًته، اليوم؛ بعقد اجتماع لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات تنمية الريف المصري، وذلك بحضور السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، واللواء عمرو عبد الوهاب، رئيس مجلس إدارة شركة تنمية الريف المصري الجديد.

SLM_6856

وخلال الاجتماع، استعرض اللواء عمرو عبد الوهاب، تقريراً حول نشاط شركة تنمية الريف المصري الجديد، أشار خلاله إلى مناطق ومساحات الأراضى المتعامل عليها حالياً، وكذا الجارى ضمها، فى مناطق المُغرة، والمنيا، والفرافرة، وتوشكى، والطور، وسيوة، متناولاً بياناً تفصيلياً حول الموقف التنفيذي لمساحات الأراضى المتعامل عليها، وما يتم استغلاله من تلك المساحات سواء فى الزراعة أو الأنشطة المتنوعة الأخرى، والتى تضم النشاط الحيوانى والداجنى، والتصنيع الزراعى، والاستزراع السمكى، وغير ذلك من الأنشطة.

SLM_6896

وتطرق رئيس مجلس إدارة شركة الريف المصرى الجديد إلى موقف الآبار بمختلف مناطق الشركة المنفذة منها، والجارى تنفيذها، موضحاً أن عددها وصل حتى الآن إلى 2521 بئراً بتلك المناطق، تم اقامتها بواسطة الشركة والمنتفعين بالأراضى، مشيراً فى هذا الصدد إلى المقنن المائي للمساحات المتعامل عليها، والجارى ضمها.

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء مجلس الوزراء عقد اجتماعا اليوم متابعة الموقف الخاص بمنظومة الأسمدة الآزوتية الدكتور محمد معيط وزير المالية هشام توفيق وزير قطاع الأعمال القصير وزير الزراعة

رئيس التحرير

وائل لطفي

رجل الإصلاح

الأكثر قراءة

مصرع مهندس وإصابة 9 آخرين فى انهيار سقف مبنى تحت الإنشاء بالإسماعيلية

خبير يكشف مصير أصحاب المعاشات من الزيادات الأخيرة

إلغاء التعامل على الذهب «المدموغ تقليديًا»؟.. الحكومة توضح الحقيقة

السيدة انتصار السيسى ترحب بقرينة رئيس كوريا الجنوبية وتستقبلها فى قصر الاتحادية

عبدالغفار: استهلاك 61 مليون جرعة من لقاحات كورونا حتى الآن

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر والسودان.. تردد قناة النبأ والجزائرية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عكاشة

توقعات عام 2022«3»

د. بهي الدين مرسي

وفى مزاحمة الفقراء لذة للمترفين

محمد العسيري

مدينة للتراث عند أقدم معبد

د.محمد شادي

سياحة مؤتمرات حتى الحد الأقصى

حسين دعسة

هناك من يناصر حرية ومشاركة المرأة.. غالبا في الظلام!

إبراهيم داود

بهجة منير مراد.. فى مئويته

حسين دعسة

أموال الضمان الاجتماعي في الأردن.. قمة التعافي واستثمار يستشرف المستقبل

وجيه أمين عبدالعزيز

الصمت.. يرحمكم الله!

صور

الزمالك وفاركو

الأهلى والإسماعيلى

عزاء الإعلامى الراحل وائل الإبراشى

محطة تل أبيب

المزيد

"شروط ميركل".. كواليس صفقة غواصات "داكار" الألمانية لإسرائيل

لغز بات يام.. تفاصيل اعتقال 4 إسرائيليين لارتكابهم اعتداء على خلفية قومية

3 دول أوروبية تجدد دعواتها إلى إسرائيل لوقف بناء المستوطنات في الضفة