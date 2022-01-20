الخميس 20 يناير 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تجديد حبس المتهمين بسرقة الشقق السكنية بالشروق وبدر

حبس
حبس

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح الشروق وبدر، اليوم الخميس، حبس عاطلين 15 يومًا على ذمة التحقيقات على خلفية اتهامهما بسرقة شقة سكنية بأسلوب كسر الباب بمدينة الشروق. 

وكشفت التحقيقات الأولية عن أن المتهمين عاطلين أقرا بارتكاب واقعة سرقة شقة سكنية بمدينة الشروق وذلك بأسلوب كسر الباب، وذلك بعد مراقبة أصحابها والتأكد من خروجهم من الشقة لقضاء أعمالهم وأقرا ببيعهما المسروقات لدى أحد عملائهما بمدينة السلام جارٍ ضبطه.

بداية الواقعة عندما ورد بلاغ لقسم شرطة الشروق من موظف بشركة يفيد بسرقة بعض الأغراض ومبلغ مالي من داخل شقته السكنية، وفور عودة زوجته من الخارج فوجئت بكسر باب الشقة.

وكشفت التحريات وتفريغ كاميرات المراقبة الخاصة بالمنطقة محل الواقعة عن هوية المتهمين ونجحت قوة من ضباط مباحث القسم في ضبطهم.

وبمواجهتهما أقرا بارتكاب واقعة السرقة وتم ضبط المتهمين واقتيادهما لقسم الشرطة وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

حبس سرقة نيابة الشروق بدر

رئيس التحرير

وائل لطفي

رجل الإصلاح

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