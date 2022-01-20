أجندة العطلات الرسمية 2022 الكاملة.. وموعد إجازة 25 يناير

العطلات الرسمية 2022 يبحث عنها الملايين من موظفي الدولة عبر محرك البحث العالمي جوجل خلال الأسابيع القليلة الماضية لوضع أجندة بالسفريات والتجمعات العائلية خلال العام 2022 لذلك يستعرض الدستور من خلال هذا التقرير الأجندة الكاملة بالإجازات الرسمية لـ2022 و رابط المركز الإعلامي لرئاسة الجمهورية و موعد إجازة عيد الشرطة.

أجندة العطلات الرسمية 2022 الكاملة

يبحث الموظفون بالقطاعين العام والخاص عن تواريخ الإجازات الرسمية في العام الجديد 2022 والتي يحصلون فيها على إجازات مدفوعة الأجر يمكن حصرها فيما يلي:

7 يناير عيد الميلاد المجيد.

25 يناير : عيد الشرطة.

25 أبريل : عيد تحرير سيناء وشم النسيم.

1 مايو : عيد العمال.

2-5 مايو : أيام عيد الفطر المبارك.

30 يونيو ثورة يونيو.

8 يوليو : وقفة عرفات.

9-12 يوليو : أيام عيد الأضحى المبارك.

23 يوليو : ثورة يوليو.

30 يوليو : رأس السنة الهجرية.

6 أكتوبر: عيد القوات المسلحة.

8 أكتوبر: المولد النبوي الشريف.

موعد إجازة عيد الشرطة 2022

يحتفل المصريون بعيد الشرطة في 25 يناير من كل عام ولكن في العام الجديد 2022 سيتم ترحيل الإجازة الرسمية إلى يوم الجمعة الموافق 28 يناير وفقا لقرار رئاسة الوزراء بإرجاء الإجازات الرسمية للدولة فيما عدا الأعياد الدينية في وسط الأسبوع وضمها إلى عطلات نهاية الأسبوع لعدم تعطيل مصالح المواطنين.

وتنقسم مناسبات الإجازات الرسمية في الدولة إلى دينية مثل عيد الفطر والأضحى و عيد الميلاد المجيد و رأس السنة الهجرية وطنية عيد القوات المسلحة وانتصارات أكتوبر وتحرير سيناء وثورة يوليو و قومية شم النسيم وجميعهم تعطل فيهم المصالح الحكومية وفقا لقانون العمل المصري.

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جدول الإجازات الرسمية 2022

رابط المركز الإعلامي لرئاسة الجمهورية

تعلن العطلات الرسمية 2022 عبر المركز الإعلامي لرئاسة الجمهورية من خلال هذا اللينك ( من هنا ) والتي يتم فيها الإعلان عن الإجازات الرسمية للدولة والتي يتم اعتمادها رسميا بالتواريخ حيث تعطل المؤسسات والهيئات الحكومية ووحدات الإدارات المحلية وشركات القطاع الخاص في جميع المحافظات ويسمح القانون بعمل بعض الفئات ولكن بأجر مضاعف عن هذا اليوم بميزة مالية عن الحاصلين على الإجازة.