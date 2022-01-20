الجمعة 21 يناير 2022
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

أجندة العطلات الرسمية 2022 الكاملة.. وموعد إجازة 25 يناير

إجازات 2022
إجازات 2022

العطلات الرسمية 2022 يبحث عنها الملايين من موظفي الدولة عبر محرك البحث العالمي جوجل خلال الأسابيع القليلة الماضية لوضع أجندة بالسفريات والتجمعات العائلية خلال العام 2022 لذلك يستعرض الدستور من خلال هذا التقرير الأجندة الكاملة بالإجازات الرسمية لـ2022 و رابط المركز الإعلامي لرئاسة الجمهورية و موعد إجازة عيد الشرطة.

أجندة العطلات الرسمية 2022 الكاملة 

يبحث الموظفون بالقطاعين العام والخاص عن تواريخ الإجازات الرسمية في العام الجديد 2022 والتي يحصلون فيها على إجازات مدفوعة الأجر يمكن حصرها فيما يلي:

  • 7 يناير عيد الميلاد المجيد.
  • 25 يناير :  عيد الشرطة.
  • 25 أبريل : عيد تحرير سيناء وشم النسيم.
  • 1 مايو : عيد العمال.
  • 2-5 مايو : أيام عيد الفطر المبارك.
  • 30 يونيو ثورة يونيو.
  • 8 يوليو : وقفة عرفات.
  • 9-12 يوليو : أيام عيد الأضحى المبارك.
  • 23 يوليو : ثورة يوليو.
  • 30 يوليو : رأس السنة الهجرية.
  • 6 أكتوبر: عيد القوات المسلحة.
  • 8 أكتوبر: المولد النبوي الشريف.
txt

رابط موقع وزارة التموين لتحديث بيانات بطاقة التموين 2022

txt

مواعيد صرف مرتبات شهر يناير 2022.. وتفاصيل زيادة مرتبات موظفي الدولة الجديدة

txt

أفكار لديكور المنزل من الخشب الخشن لموضة 2022

txt

موعد بداية الترم الثاني 2022 وكيفية الحصول على نتائج الطلاب

موعد إجازة عيد الشرطة 2022

يحتفل المصريون بعيد الشرطة في 25 يناير من كل عام ولكن في العام الجديد 2022 سيتم ترحيل الإجازة الرسمية إلى يوم الجمعة الموافق 28 يناير وفقا لقرار رئاسة الوزراء بإرجاء الإجازات الرسمية للدولة فيما عدا الأعياد الدينية في وسط الأسبوع وضمها إلى عطلات نهاية الأسبوع لعدم تعطيل مصالح المواطنين.

وتنقسم مناسبات الإجازات الرسمية في الدولة إلى دينية مثل عيد الفطر والأضحى و عيد الميلاد المجيد و رأس السنة الهجرية وطنية عيد القوات المسلحة وانتصارات أكتوبر وتحرير سيناء وثورة يوليو و قومية شم النسيم وجميعهم تعطل فيهم المصالح الحكومية وفقا لقانون العمل المصري.

اقرأ أيضا 

جدول الإجازات الرسمية 2022

رابط المركز الإعلامي لرئاسة الجمهورية

تعلن العطلات الرسمية 2022 عبر المركز الإعلامي لرئاسة الجمهورية من خلال هذا اللينك ( من هنا ) والتي يتم فيها الإعلان عن الإجازات الرسمية للدولة والتي يتم اعتمادها رسميا بالتواريخ حيث تعطل المؤسسات والهيئات الحكومية ووحدات الإدارات المحلية وشركات القطاع الخاص في جميع المحافظات ويسمح القانون بعمل بعض الفئات ولكن بأجر مضاعف عن هذا اليوم بميزة مالية عن الحاصلين على الإجازة. 

العطلات الرسمية 2022 العطلات الرسمية الأداب موظفي الدولة إجازة عيد الشرطة 2022

رئيس التحرير

وائل لطفي

مصر وكوريا.. وصل ما انقطع

الأكثر قراءة

«تعطيل الدراسة على طاولة المناقشات».. 9 تصريحات لمستشار الرئيس عن الوضع الوبائى فى مصر

إصابة 10 أشخاص فى حادث تصادم بطريق «الإسكندرية ـ مطروح»

خبير يكشف مصير أصحاب المعاشات من الزيادات الأخيرة

رسميًا.. مصر تصطدم بساحل العاج فى ثمن نهائى أمم إفريقيا

مكافحة كورونا: الإصابات زادت بنسبة 70% خلال الأسبوع الماضى (فيديو)

أجندة العطلات الرسمية 2022 الكاملة.. وموعد إجازة 25 يناير

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مدحت بشاى

"الحُسن" الذي لا يراه الإعلام

مؤمن المحمدي

شفيق بيه حنطور

عبد الرحيم طايع

"حلم جميل" في قنا

جلال حمام

في تعليم أولادكم.. اتركوا العيش لخبازه

د. القس صفوت البياضى

جيمى كارتر يحذر من هشاشة الديمقراطية الأمريكية والتوترات العالمية

حسين دعسة

فهم جديد لإشكالية المريخ..!

فريد عبدالعظيم

إخضاع الكلب: محاولات متخيلة لمغادرة جوف الحوت

د. محمد عفيفي

عن السينما وأحوالها «2-3»

صور

الزمالك وفاركو

الأهلى والإسماعيلى

عزاء الإعلامى الراحل وائل الإبراشى

محطة تل أبيب

المزيد

"شروط ميركل".. كواليس صفقة غواصات "داكار" الألمانية لإسرائيل

لغز بات يام.. تفاصيل اعتقال 4 إسرائيليين لارتكابهم اعتداء على خلفية قومية

3 دول أوروبية تجدد دعواتها إلى إسرائيل لوقف بناء المستوطنات في الضفة