الخميس 20 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

عادل علاء موظف بمصلحة الأحوال المدنية ضمن أحداث مسلسل «أحوال شخصية»

عادل علاء
عادل علاء

يواصل الفنان الشاب عادل علاء تصوير دوره في مسلسل “أحوال شخصية” أمام النجمة نيللي كريم والذي بدأ أبطاله التصوير منذ أسابيع  للمشاركة به في الموسم الرمضاني المقبل، وهو من بطولة نيللي كريم ومن تأليف إبراهيم عيسي وإخراج ماندو العدل.

ويجسد عادل علاء شخصية أحد الموظفين في مصلحة الأحوال المدنية وزميل نيللي كريم ضمن الأحداث. 

وتقدم نيللي كريم دور سيدة متزوجة تعمل بمصلحة الأحوال المدنية وتقدم الشخصية في أكثر من مرحلة عمرية. 

بينما يجسد شريف سلامة ضمن أحداث مسلسل أحوال شخصية سوف يجسد شخصية سيف، وهو مدير مصنع الملابس الذي تمتلكه والدته. 

والمسلسل ينتمي إلى نوعية الأعمال الإجتماعية التشويقية، ومن المتوقع أن يحقق نجاح كبير وقت عرضه، خاصة وأنه سيناقش واحدة من أهم القضايا التي شغلت الرأي العام مؤخرًا.

مسلسل أحوال شخصية بطولة نيللي كريم، وشريف سلامة، ومحمد ثروت، وهالة صدقي، وخالد سرحان، وأحمد حاتم، وآخرين ومن تأليف إبراهيم عيسى وإخراج ماندو العدل.

وشارك عادل علاء، مؤخرًا في حدوتة “حكاية غرام بانتظام” من حكايات الموسم الرابع من مسلسل “نصيبي وقسمتك”، وشاركه البطولة شريف سلامة ونانسي صلاح، ورحمة حسن، ولؤي عمران، ومحمد مرزبان، ومها سلامة، ومن تأليف عمرو محمود ياسين، وإنتاج أحمد عبد العاطي، وإخراج رامي رزق الله.

عادل علاء الفنان الشاب عادل علاء أحوال شخصية مسلسل أحوال شخصية مسلسلات رمضان

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