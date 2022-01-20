الخميس 20 يناير 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

السجن المشدد 3 سنوات لعامل بتهمة سرقة دراجة نارية بالشرقية

السجن المشدد
السجن المشدد

قضت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، بمعاقبة عامل بالسجن المشدد 3 سنوات، وألزمته بالمصاريف الجنائية، لإدانته بسرقة دراجة نارية من قائدها بالإكراه بدائرة مركز بلبيس.

تعود أحداث القضية رقم 14836 لسنة 2021 جنايات مركز بلبيس، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة بلبيس، يفيد بورود بلاغًا من "أحمد . م . ن" والمقيم بدائرة المركز، بأنه حال سيره في الطريق العام مستقلًا دراجته النارية، فوجئ بأحد الأشخاص يستوقفه مشهرًا في وجهه سلاح ناري فرد خرطوش، مهددًَا إياه، مما بث الرعب في نفسه وشلَّ مقاومته وتمكن من الاستيلاء علي الدراجة النارية.

وكشفت التحقيقات أكدتها التحريات أن وراء ارتكاب الواقعة "محمد . س . ع" 20 عامًا - عامل، ومقيم بدائرة المركز، وعقب تقنين الإجراءات ونفاذًا لإذن النيابة العامة، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم والسلاح المستخدم، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة أحالته إلى محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها المتقدم.

محكمة جنايات الزقازيق محكمة الجنايات سرقة دراجة نارية مركز بلبيس

رئيس التحرير

وائل لطفي

رجل الإصلاح

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