دار كيان تصدر الجزء الثالث من «لا أحد يتعلم من التاريخ»

بالتزامن مع معرض الكتاب

صدر حديثا عن دار كيان للنشر والتوزيع كتاب" لا أحد يتعلم من التاريخ.. صراع العروش في سوريا والعراق"، للكاتب والباحث بيشوي القمص، وذلك بالتزامن مع معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ53 والتي تنطلق فعالياتها في الفترة من 26 يناير الجاري، وحتى الـ7 من فبراير المقبل.

وعلى غرار الجزء الأول والثاني، يتناول الجزء الثالث من سلسلة "لا أحد يتعلم من التاريخ" ملف الحكم والصراعات العسكرية في كل من سوريا والعراق، بداية من تمرد الشريف حسين بن علي أمير مكة على الدولة العثمانية في بداية القرن العشرين، وانطلاق الثورة العربية الكبرى، والاضطرابات والاخفاقات التي شابت مسارات الثورة، وقصة الممالك الأربعة التي أسسها أبنائه علي وعبدالله وفيصل وزيد، في نجد والأردن وسوريا والعراق، وسقوط مملكة نجد في يد بن سعود، ثم لاحقاً تحول سوريا للجمهورية وتتابع الحكم والانقلابات العسكرية فيما يشبه لعبة الكراسي الموسيقية.

ويتناول الكتاب بشيء من التفصيل أحداث معينة داخل السياق، مثل قصة السلطان الأحمر عبد الحميد السراج الذي حكم سوريا بالحديد والنار، وحادثة مقتل فرج الحلو القيادي الشيوعي الشهير، وقصة صعود وأفول الجمهورية العربية المتحدة، وأسباب الوحدة وفشلها، وأحداث أيلول الأسود، وتولي حافظ الأسد الحكم في سوريا وصولاً لحكم بشار الأسد.

كما يتناول الكتاب تاريخ الملكية في العراق، ولعنة الكويت التي أصابت كل من حاول النيل من استقلالها، وحوادث موت ملوك العراق الثلاثة فيصل الأول وغازي الأول وفيصل الثاني، وحركة رشيد عالي الكيلاني والمربع الذهبي، وسيطرة الوصي الأمير عبد الإله على الملك الصغير فيصل، والأسباب التي أدت لسقوط الحكم الملكي في العراق، مذبحة قصر الرحاب، بالرغم من التحذيرات المتوالية التي وصلت للملك بقرب وقوع الانقلاب، ونشأة دولة الكويت، والانقلابات العسكرية في العراق وصولاً لحكم صدام حسين، وما لاقاه الشعب العراقي في عهده، كما يتناول الكتاب بشيء من التفصيل أحداث حرب الخليج الثانية في قالب شبه روائي، وهروب الأسرة المالكة، أنتهاءاً بتحرير الكويت وسقوط صدام حسين، وتداخل الأحداث مع بعضها البعض في وجبة دسمة بأسلوب روائي شيق.

و بيشوى القمص فهو كاتب مصرى من مواليد أسيوط 1983، تخرج فى كلية الهندسة، وبدأ الكتابة وتحديداً فى التاريخ السياسي والنقد الساخر، في عدة مواقع الكترونية

صدر له عدة كتب ومؤلفات في التاريخ السياسي، وتتمحور كتابات بيشوى القمص حول الحريات والديموقراطية فى مصر الشرق الاوسط، وإشكالية الصراع العسكري والديني فى مصر.



صدر له من قبل عدة أعمال أدبية منها، كتاب "الخازوق – الجزء الاول" صدر عن دار ميريت، كتاب "لا أحد يتعلم من التاريخ – الجزء الاول" صدر عن دار كيان، كتاب "الخازوق - الجزء الثاني" صدر عن دار ميريت، كتاب "لا أحد يتعلم من التاريخ – قيصر جديد" صدر عن دار كيان، كتاب "أرض الأساطير" صدر عن دار أكتب.