الخميس 20 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

المشدد 5 سنوات لطالب بتهمة حيازة هيروين وسلاح نارى في الشرقية

المشدد
المشدد

قضت محكمة جنايات الزقازيق، برئاسة المستشار أحمد سليمان الجمل، اليوم الخميس، بمعاقبة طالب بالسجن المشدد 5 سنوات، وغرامة مالية قدرها 10 آلاف جنيه ومصادرة المضبوطات وألزمته المصاريف، لإدانته بحيازة جوهر الهيروين المخدر بقصد الاتجار، وسلاح ناري وذخيرة دون ترخيص.

تعود أحداث القضية رقم 20730 لسنة 2021 جنايات مركز بلبيس، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية، إخطارا من مأمور مركز شرطة بلبيس، يفيد بورود معلومات لضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بقيام "عبد الرحمن . م . ال" 21 عاما طالب، ومقيم بدائرة المركز، بالإتجار في المواد المخدرة.

عقب تقنين الإجراءات ونفاذا لإذن النيابة العامة، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم وبحوزته كمية من جوهر الهيروين المخدر ومبلغ مالي، وسلاح ناري بندقية آلية و 10 طلقات لذات العيار، وبمواحهته أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي حصيلة البيع، والسلاح الناري للدفاع عن تجارته غير المشروعة. 

تم التحفظ علي المتهم والمضبوطات، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وبالعرض علي النيابة العامة أحالته إلي محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها المتقدم.

 

محكمة جنايات الزقازيق محكمة الجنايات حيازة هيروين الإدارة العامة لمكافحة المخدرات الاتجار في المواد المخدرة

رئيس التحرير

وائل لطفي

رجل الإصلاح

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