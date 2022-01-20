الخميس 20 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

افتتاح الدورة 43 للجنة الممثلين الدائمين التابعة للاتحاد الأفريقي

جريدة الدستور

بدأ اليوم الخميس، انعقاد الدورة الثالثة والأربعين للجنة الممثلين الدائمين التابعة للاتحاد الأفريقي، والتي تستمر فعالياتها على مدار يومين.

وأوضح الاتحاد الإفريقي - في بيان - أن فعاليات افتتاح لجنة الممثلين الدائمين يشمل خطاباً من رئيس المفوضية الأفريقية ، وخطاب رئيس لجنة الممثلين الدائمين، كما سيعقد اجتماع لجنة الممثلين الدائمين بمشاركة سفراء الدول أعضاء الاتحاد الأفريقي فضلاَ عن مسئولي الاتحاد الأفريقي.

وتناقش جلسات لجنة الممثلين الدائمين تقارير مختلفة بما في ذلك: أنشطة اللجان الفرعية التابعة للجنة الممثلين الدائمين، وتقارير اللجان الفنية المتخصصة التي عقدت في عام 2021، وتقارير المفوضية، وأجهزة الاتحاد الأفريقي الأخرى والوكالات المتخصصة التابعة للاتحاد الأفريقي.

أديس أبابا الاتحاد الافريقى إثيوبيا

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