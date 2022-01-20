التصريح بدفن جثة طالبة لقيت مصرعها صعقا من «سلك غسالة» في سوهاج

صرحت ىالنيابة العامة في سوهاج، بدفن جثة طالبة توفيت نتيجة صعق كهربائي، وذلك عقب توقيع الكشف الطبي علي الجثة بمعرفة مفتش الصحة، أفاد أن سبب الوفاة هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية ولا توجد شبهة جنائية تم تحرير محضرا بالواقعة.

كان مستشفى طما المركزى شمال محافظة سوهاج، قد استقبل طالبة بالصف الثالث الإعدادى تقيم بدائرة المركز جثة هامدة، إثر ادعاء تعرضها لصعق تيار كهربائى، عقب ملامسة يدها إحدى الأسلاك العارية من غسالة عادية بالمنزل.

وتلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مدير أمن سوهاج، بلاغا من نائبه لقطاع الشمال يفيد بوفاة طالبة عقب تعرضها لصعق التيار الكهربائى أثناء الغسيل بالمنزل، وتم نقل جثتها إلى المستشفى المركزى.

بالفحص تبين من خلال التحريات التى أشرف عليها اللواء محمد زين مدير إدارة المباحث الجنائية، وقادها العميد على العمارى رئيس مباحث المديرية، والعميد نور عمر رئيس فرع بحث الشمال، والعقيد أيمن عثمان وكيل الفرع، والرائد أحمد تعيلب رئيس وحدة مباحث المركز، بوصول طالبة بالصف الثالث الإعدادى، وتقيم دائرة مركز طما إلى المستشفى المركزي جثة هامدة ادعاء صعق كهربائي.

بسؤال والدها، 64 سنة بالمعاش ويقيم بذات الناحية، بأنه أثناء قيام ابنته بغسيل الملابس بالمنزل لامست يدها إحدى الأسلاك العارية من "غسالة عادية" مما نتج عنه صعقها ووفاتها ونفى الشبهة الجنائية.