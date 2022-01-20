رغم تصدرها الأعلى إنتاجا في العالم.. مصر استوردت 8 أنواع من التمور

تشهد زراعة التمور في مصر تطور ملحوظ جعلها تحتل المرتبة الأولى عالميًا بإنتاج قدره 1.6 مليون طن سنويًا، إلا أن إحصائية رسمية أظهرت أن مصر تستورد 8 أنواع من التمور ومنتجاتها إجمالية تقارب 40 مليون جنيه، وذلك خلال الفترة بين شهرى يناير وسبتمبر من العام الماضى 2021.

وكشف الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، وفقًا لتقرير حصل عليه "الدستور"، أن التمر السكرى رطب بوزن من 1 كجم وأقل من 5 كجم تصدر واردات مصر من أصناف التمور بقيمة 14.640 مليون جنيه، وتمر سكرى نصف جاف بوزن أقل من 1 كجم بقيمة 1.637 مليون جنيه، تمر سكرى نصف جاف بوزن من 1 كجم وأقل من 5 كجم بقيمة 1.675 مليون جنيه، وتمر سكرى نصف جاف بوزن أكثر من 5 كجم بقيمة 1.140 مليون جنيه، تمر سكرى رطب بوزن أكثر من 5 كجم بقيمة 141.339 ألف جنيه.

وبلغت واردات تمر محشو مجفف بقيمة 11.017 مليون جنيه، تمر غير محشو مجفف بقيمة 1.730 مليون جنيه، كما بلغت واردات تمر برحى نصف جاف بوزن أقل من 1 كجم 1.035 مليون جنيه، وتمر برحى نصف جاف بوزن من وزن 1 كجم حتى أقل من 5 كجم 15.3 ألف جنيه، تمر برحى جاف بوزن من 1 كجم حتى 5 كجم 2.2 مليون جنيه، تمر برحى جاف بوزن أقل من 1 كجم 965.1 ألف جنيه، تمر برحى جاف بوزن من 1 كجم حتى 5 كجم بقيمة 21.304 ألف جنيه، تمر برحى جاف بوزن أكبر من 5 كجم بقيمة 6.164 ألف جنيه.

وسجلت واردات تمر مجدول رطب بوزن أقل من 1 كجم 1.782 ألف جنيه، تمر مجدول رطب بوزن من 1 كجم حتى 5 كجم بقيمة 10.568 ألف جنيه، تمر مجدول رطب بوزن أكبر من 5 كجم بقيمة 29.293 ألف جنيه، تمر مجدول نصف جاف بوزن من 1 كجم حتى أقل من 5 كجم بقيمة 350.092 ألف جنيه.

كما استوردت مصر تمر سيوى صعيدى رطب بوزن من 1 كجم حتى 5 كجم بقيمة 1.769 مليون جنيه، تمر سيوى صعيدى نصف جاف بوزن أكثر من 5 كجم بقيمة 1.131 ألف جنيه، وتمر سيوى صعيدى جاف بوزن من 1 كجم حتى أقل من 5 كجم بقيمة 6.138 ألف جنيه، تمر زغلول نصف جاف بوزن أكثر من 5 كجم بقيمة 1.107 ألف جنيه، تمر مالاكابى جاف بوزن أقل من 1 كجم بقيمة 5.615 ألف جنيه، تمر سكوتى نصف جاف بوزن أقل من 1 كجم بقيمة 3.040 ألف جنيه.