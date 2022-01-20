الخميس 20 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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الأوقاف تعلن توزيع 5350 زيًا أزهريًا جديدًا للأئمة و1800 عمامة

الأوقاف
الأوقاف

الأوقاف تعلن توزيع 5350 زيًّا أزهريًّا جديدًا للأئمة 1800 عمامة

أعلنت وزارة الأوقاف عن  بدء توزيع الدفعة السابعة من صرف الزي الأزهري الثالث للأئمة، وعددهم 5350 إمامًا، وذلك بمحافظات “الشرقية – الدقهلية – الغربية – البحيرة- كفر الشيخ – سوهاج – المنوفية – أسيوط) ”، وذلك في إطار حرص وزارة الأوقاف على توفير الزي الأزهري للأئمة.

وأوضحت الأوقاف أن أجمالي ما تم توزيعه من 1/7/ 2021م حتى تاريخه 50223 زيًّا أزهريًّا ، وما زال التوزيع مستمرًا.

ونوهت الأوقاف على الأئمة الحضور إلى مقر مديرياتهم للاستلام وفق الجدول المرفق، مع الالتزام بارتداء الكمامات ومراعاة الإجراءات والضوابط الاحترازية.  

وأشارت إلى أنه سيتم التوزيع بمقر كل مديرية إقليمية من الساعة التاسعة صباحًا حتى الواحدة ظهرًا، وعلى مديري المديريات تنظيم ذلك، وتحت مسئوليتهم بدءًا من السبت 22 / 1 /2022م وحتى الاثنين 14 / 2 / 2022م.

كما أعلنت وزارة الأوقاف عن توزيع الدفعة التاسعة عشرة من العمامة الأزهرية على  الأئمة المستحقين لها، وعددها 1800 عمامة أزهرية، وذلك بمحافظات: ( الشرقية - البحيرة – الدقهلية – سوهاج – الغربية – كفر الشيخ – المنوفية – أسيوط – الجيزة- قنا – المنيا - القليوبية).

وأوضحت أن إجمالي ما تم توزيعه  34817  عمامة أزهرية حتى تاريخه، وذلك في إطار حرص وزارة الأوقاف على توفير الزي الأزهري كاملًا الأئمة.

ونبهت على الأئمة أسماؤهم الحضور إلى مقر مديرياتهم للاستلام وفق الجدول المرفق، مع الالتزام بارتداء الكمامات ومراعاة الإجراءات والضوابط الاحترازية.

ولفتت إلى أنه سيتم التوزيع بمقر كل مديرية إقليمية من الساعة التاسعة صباحًا حتى الواحدة ظهرًا، وعلى مديري المديريات تنظيم ذلك، وتحت مسئوليتهم بدءًا من السبت 22 / 1 /2022م وحتى الثلاثاء 25 / 1 / 2022م.

وزارة الأوقاف الزي الأزهري العمامة الأزهرية الضوابط الاحترازية مراعاة الإجراءات ارتداء الكمامات

رئيس التحرير

وائل لطفي

رجل الإصلاح

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