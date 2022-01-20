الخميس 20 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

المفوضية الأوروبية تسدد 385.5 مليون يورو لصالح 19 دولة لمواجهة كورونا

جريدة الدستور

سدّدت المفوضية الأوروبية نحو 385.5 مليون يورو لصالح 19 دولة داخل التكتّل الأوروبي، وهي المدفوعات النهائية المستحقة في إطار صندوق الاتحاد الأوروبي للتضامن للاستجابة لحالة الطوارئ الصحية المرتبطة بفيروس كورونا.

وذكرت المفوضية الأوروبية، في بيان، أن هذا المبلغ يأتي مضافا إلى مبلغ 132.7 مليون يورو، تم دفعه في عام 2020 إلى الدول الأعضاء التي طلبت سلفة مالية لمواجهة تداعيات كورونا، وهي 17 دولة عضوًا في الاتحاد الأوروبي بالإضافة إلى 3 دول مرشحة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.

وهذه الدول هي النمسا وبلجيكا وكرواتيا وتشيكيا وإستونيا وفرنسا وألمانيا واليونان والمجر وأيرلندا وإيطاليا ولاتفيا وليتوانيا ولوكسمبورج والبرتغال ورومانيا وإسبانيا ؛بالإضافة إلى ألبانيا والجبل الأسود وصربيا.

وفي سياق منفصل، بدأت وكالة الاتحاد الأوروبي للجوء الجديدة في العمل بموجب ولايتها المعززة، واستنادًا على الإنجازات السابقة لسلفها، المكتب الأوروبي لدعم اللجوء.

وذكر بيان على الموقع الرسمي للاتحاد الأوروبي "أن هذه الوكالة ستساعد في ضمان اتخاذ قرارات اللجوء بطريقة سريعة وعادلة خاصة وأن معايير الاستقبال تتقارب عبر الاتحاد الأوروبي، مما يؤدي إلى مزيد من التوحيد في صنع القرار والمواءمة بين أنظمة اللجوء في الدول الأعضاء."

المفوضية الاوروبية بروكسل كورونا الاتحاد الأوروبي بلجيكا

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وائل لطفي

رجل الإصلاح

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