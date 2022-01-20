القوى العاملة: تعيين 1388 شابًا منهم 4 «قادرون باختلاف» بالدقهلية

قامت مديرية القوى العاملة بمحافظة الدقهلية بتعيين 1388 شاباً من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة وبدون مؤهل بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، منهم 4 "قادرون باختلاف"، وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل"، المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية والذين بلغوا 3831 شاباً منهم 36 "قادرون باختلاف"، فضلاً عن توفير 136 فرصة عمل.

وقال وزير القوى العاملة محمد سعفان، إن المديرية قامت بصرف منح رعاية اجتماعية وصحية للعمالة غير المنتظمة المسجلة بواقع 375 ألف جنيه استكمالاً لمنحة المولد النبوي الشريف لـ683 عاملًا مسجلين، و17 ألف جنيه لـ7 عمال رعاية صحية، فضلاً عن تسجيل 56 عاملًا جديداً للمنظومة واستصدار كارنيهات لهم.

وقال أحمد القللي مدير المديرية - في تقريره للوزير عن ما تم إنجازه خلال شهر ديسمبر الماضي- إن المديرية قامت بالتفتيش الدوري والحملات فى مجال التفتيش العمالي على 530 منشأة وتم القيام بـ 29 حملة نهارية تفتيش شامل من خلال مفتشى العمل، وعقد 7 ندوات توعية، بالإضافة إلى تلقي 108 شكوى عمالية تم تسوية شكوى منها ودياً، وإحالة 7 شكاوى منهم للقضاء، و12 لجهات أخرى، ومازالت 45 شكوى منها تحت البحث والدراسة.

كما قامت مديرية القوى العاملة بمحافظة الدقهلية، باستخراج 1534 شهادة قياس مستوى المهارة، وكارنيه مزاولة الحرفة لـ1534 عاملًا على مهن مختلفة، وعقد 4 دورات تدريبية بمراكز التدريب المهني استفاد منها 42 متدرباً ومتدربة.

وفي مجال التفتيش على المنشآت للتأكد من تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد، تابعت المديرية التفتيش على 370 منشأة من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية التفتيش العمالي.