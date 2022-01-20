رئيس جامعة عين شمس: سفر طلاب الجامعة الموهوبين لزيارة إكسبو دبي

التقى الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس بـ٢١ طالب وطالبة من طلاب الجامعة الموهوبين المرشحين لحضور فعاليات معرض إكسبو ٢٠٢٠ والمقام بمدينة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة في الفترة من 1 أكتوبر 2021 إلى 31 مارس 2022.

جاء ذلك بحضور الدكتور شهيرة سمير وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والمدير التنفيذي لقطاع العلاقات الدولية والتعاون الأكاديمي بالجامعة وريهام العطيفي مدير عام الإدارة العامة لشؤون التعليم والطلاب والمشرف على الوفد الطلابي الممثل للجامعة.

وخلال لقائه بالطلاب، أكد الدكتور محمود المتيني أن جامعة عين شمس حرصت على تطبيق فلسفة ونهج جديد في رعاية أبنائها الموهوبين علمياً ورياضياً وفنياً وثقافياً، وذلك بفتح آفاق المشاركة في مختلف الفعاليات والمحافل محلياً ودولياً؛ بما يمنحهم الفرصة للانفتاح على الآخر والتعرف على مختلف الثقافات والاختلاط بشباب من مختلف دول العالم وتبادل الخبرات والتجارب معهم وليكونوا خير سفير يمثل الحضارة والثقافة المصرية.

وطالبهم بالاستفادة من هذه التجربة المميزة للخروج بأفكار ومقترحات تخدم مجالات متنوعة من اهتماماتهم.

وأوضحت الدكتورة شهيرة سمير أن الجامعة على تواصل دائم مع سفارة دولة الإمارات لتيسيير كافة الإجراءات المتعلقة بالسفر والإقامة وبرنامج الزيارة.

ومن المقرر أن يسافر الوفد الطلابي للجامعة في الفترة من ١٤ وحتى ٢٠ من فبراير المقبل.

يذكر أن معارض إكسبو الدولية تقام كل 5 سنوات وتستمر لفترة أقصاها 6 أشهر حيث تستقطب ملايين الزوار. على مدى تاريخ تنظيم معارض اكسبو الدولية، وتعد هذه الدورة هي الأولى التي يتم استضافتها في منطقة الشرق الأوسط وغرب آسيا.

وتستضيفه إمارة دبي في دولة الإمارات العربية المتحدة تحت شعار "تواصل العقول .. وصنع المستقبل".

وكان المكتب الدولي للمعارض، خلال انعقاد جمعيته العامة في باريس يوم 27 نوفمبر 2013، أعلن فوز مدينة دبي بحق استضافة إكسبو 2020.

وتشارك مصر بجناح مميز في معرض إكسبو ٢٠٢٠ يجمع بين أصالة الماضي وعظمة الحاضر واستشراف المستقبل.