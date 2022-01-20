الخميس 20 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

إزالة 10 حالات تعدٍ على أملاك الدولة بكفر الدوار

الحملة
الحملة

وجه اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، بالتصدي بكل حزم لكافة صور التعدي على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة، وذلك ضمن حملات "الموجه ١٩" لإزالة التعديات على أملاك الدولة. 

وتمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الدوار، برئاسة اللواء مهندس أحمد علي مرزوق رئيس مجلس المدينة، من إزالة ١٠ حالات تعدٍ على أملاك الدولة بطاق قرية الأمراء، بمساحة إجمالية ٣٤٥٠ متر مربع، عبارة عن مشامس وتشوينات وأكشاك، حيث تمت إزالة التعديات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين. 

جاءت الحملة بإشراف من ناصر عبد الهادي - نائب رئيس مجلس ومدينة، كفر الدوار ومن خلال قسم التعديات بالوحدة، بالتنسيق والتعاون مع الوحدة القروية بالأمراء، وبتأمين من قوات مركز شرطة كفر الدوار.

وتم تحرير المحضر اللازم وجارٍ العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المواطنين المخالفين.

إزالة ١٧٥ مخالفة إشغال طريق بكفر الدوار

كما وجه اللواء هشام آمنة - محافظ البحيرة، بإزالة كافة حالات إشغال الطريق وتسهيل الحركة المرورية، حيث شنت اليوم الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الدوار برئاسة اللواء مهندس أحمد علي مرزوق، حملة موسعة لإزالة الإشغالات التي تعوق الحركة المرورية وتسبب إزعاج للمواطنين بنطاق المدينة. 

وأسفرت الحملة عن إزالة ١٧٥ مخالفة إشغال "ثابت ومتحرك"، بمناطق "شارع القسم القديم، شارع بور سعيد، الشارع الكبير، حلقة السمك، وشارع إبن سينا"، حيث تم التحفظ على المضبوطات بمخازن الوحدة المحلية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وذلك من خلال قسم الإشغالات بالوحدة بتأمين من وحدة شرطة مرافق كفر الدوار، وبإشراف من  أحمد حمزة - نائب رئيس مجلس ومدينة كفر الدوار.

وتم التحفظ على المضبوطات وجارى تحرير المحاضر اللازمة للعرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

تسهيل أكشاك المواطنين محافظ البحيرة كفر الدوار التعديات

رئيس التحرير

وائل لطفي

رجل الإصلاح

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