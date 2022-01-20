زعيم كوريا الشمالية يوجه بالتحضير لمواجهة طويلة الأمد مع أمريكا

وجه الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون، في اجتماع للمكتب السياسي في بيونج يانج، بالتحضير لمواجهة طويلة الأمد مع الولايات المتحدة.

وأشارت وسائل الإعلام الكورية الشمالية إلى أن جونج أون، أمر أيضًا بمراجعة إجراءات "بناء الثقة" مع الولايات المتحدة بسبب سياسة واشنطن المعادية تجاه بيونج يانج.

ودعت الولايات المتحدة في وقت سابق كوريا الشمالية "لوقف أنشطتها غير القانونية والمزعزعة للاستقرار"، عقب إطلاق بيونج يانج ما يشتبه بأنهما صاروخان بالستيان في رابع اختبار خلال شهر.

وأشار بيان لوزارة الخارجية الأمريكية إلى أن "الموفد الأمريكي للملف الكوري الشمالي سونج كيم وفي اتصال هاتفي مع نظيريه الياباني والكوري الجنوبي، طالب كوريا الشمالية بالاستجابة بشكل إيجابي لعرض الحوار الذي قدمته واشنطن و"بدون شروط مسبقة".

وأضاف: "أكد الموفد الأمريكي مجددًا، الالتزام الثابت للولايات المتحدة لجهة الدفاع عن حلفائها".

وأكدت كوريا الشمالية، أن وحدتها الصاروخية القائمة على السكك الحديد أجرت تدريبات الجمعة، حيث أصاب صاروخان تكتيكيان موجهان هدفًا محددًا في البحر الشرقي.

وكانت دعت الولايات المتحدة لعقد اجتماع جديد لمجلس الأمن الدولي حول كوريا الشمالية التي أطلقت عدة صواريخ بالستية في الأيام الأخيرة، وفق ما أفادت مصادر دبلوماسية .

وقال مصدر دبلوماسي، طلب عدم الكشف عن اسمه في تصريح لوكالة "فرانس برس"، إن الاجتماع المغلق الذي قد يعقد الخميس بدعوة من الولايات المتحدة لقي دعمًا من المملكة المتحدة وفرنسا وإيرلندا وألبانيا والمكسيك.

وصرحت السفيرة الأمريكية في الأمم المتحدة ليندا توماس جرينفيلد في مقابلة مع صحيفة "واشنطن بوست" بأن واشنطن "ستواصل زيادة الضغط على الكوريين الشماليين".