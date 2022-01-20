الخميس 20 يناير 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

أنباء عن إطلاق صاروخ من لبنان باتجاه إسرائيل

إطلاق صاروخ
إطلاق صاروخ

أفادت وسائل إعلام لبنانية، فجر يوم الخميس، بأن دوي انفجار سمع في منطقة وادي العزية الواقع بين بلدية زبقين والحنية جنوبي مدينة صور، وفقاً لنبأ عاجل.

 وقالت وسائل إعلام لبنانية إنه ناجم عن إطلاق مجهولين صاروخا من منطقة العزية باتجاه إسرائيل، إلا أن موقع "لبنان 24" أكد أنه لا صحة للمعلومات التي تتحدث عن إطلاق صاروخ من جنوب مدينة صور باتجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة. 

وأفاد الموقع الإخباري بأن الصوت ربما نجم عن انفجار لغم.

وأشارت مصادر إعلامية إسرائيلية إلى أنه لا يوجد ما يشير إلى إطلاق صاروخ من الأراضي اللبنانية.

وأوضحت وسائل إعلام إسرائيلية أن الجيش بصدد التحقق من إطلاق صاروخ من لبنان تجاه إسرائيل، فيما قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن الصاروخ قد يكون سقط في البحر.

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وائل لطفي

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